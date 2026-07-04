Kako se navodi u saopštenju, prelet aviona registarske oznake 4O-AOI iz Sarbrikena ka Podgorici bio je planiran za juče, ali je otkazan zbog okolnosti koje nisu bile pod kontrolom Air Montenegra.

Izvor: AIR MONTENEGRO

Nacionalna avio-kompanija Air Montenegro saopštila je da pomjeranje isporuke novog aviona nije rezultat propusta te kompanije, već administrativnih i tehničkih poteškoća za koje je, kako navode, odgovoran zakupodavac, kompanija TrueNoord. Iz kompanije su uputili izvinjenje javnosti zbog kašnjenja i izrazili očekivanje da će letjelica uskoro stići u Podgoricu, prenosi CdM.

Kako se navodi u saopštenju, prelet aviona registarske oznake 4O-AOI iz Sarbrikena ka Podgorici bio je planiran za juče, ali je otkazan zbog okolnosti koje nisu bile pod kontrolom Air Montenegra.

„Odlaganje je isključiva posljedica administrativno-tehničkih prepreka koje su bile u nadležnosti i obavezi zakupodavca, kompanije TrueNoord“, saopšteno je iz Air Montenegra.

Iz kompanije ističu da njihove tvrdnje potvrđuje i zvanično pismo izvinjenja koje su primili od rukovodstva TrueNoorda.

„U ime kompanije TrueNoord, iskreno se izvinjavam što naš tim nije bio u poziciji da danas isporuči vazduhoplov MSN 19000471 Air Montenegru, kao i zbog otkazivanja današnjeg preleta iz Sarbrikena za Podgoricu. Međutim, zbog određenih administrativnih i tehničkih pitanja koja TrueNoord nije uspio da blagovremeno riješi, nadležne vazduhoplovne vlasti nisu bile u mogućnosti da izdaju potrebnu dozvolu za let“, navodi se u pismu zakupodavca.

Air Montenegro navodi i da je TrueNoord u istom dopisu pohvalio angažman njihovog tima, uz ocjenu da je nacionalni avioprevoznik ispunio sve obaveze koje su bile predviđene tokom procesa preuzimanja letjelice, piše CdM.

„Uvjeravamo javnost da TrueNoord ulaže maksimalne napore kako bi prevazišao sopstvene administrativne izazove, te očekujemo da će vazduhoplov biti isporučen našoj floti u najkraćem mogućem roku“, poručili su iz Air Montenegra.

Iz kompanije su najavili da će o novom terminu dolaska aviona blagovremeno obavijestiti javnost čim budu poznati svi detalji.