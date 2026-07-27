Proširenje Košarkaške lige BIH neće donijeti ništa dobro smatraju sportski radnici navodeći probleme klubova sa finansijama i igračkim kadrom.

Izvor: MN Press

Košarkaška liga BIH od naredne sezone 2026/27 brojaće 16 klubova, a ovo proširenje lige naišlo je na oprečna mišljenja sportskih radnika, ali uglavnom su u pitanju kritike.

Najviši rang takmičenja u BIH nikada nije brojao 16 ekipa, najviše je bilo 14, pa mnogi ističu da će klubovi imati brojne probleme.

Trener Slavije iz Istočnog Sarajeva Srđan Stanić začuđen je odlukom o povećanju broja klubova i u tome ne vidi ništa dobro.

"Čudi me odluka o proširenju lige na 16 klubova kao i vraćanje timova koji su ispali u niži rang. Ako je neko ispao onda ne smije da administrativnim putem ostane jer onda sve gubi smisao i zašto se mi ostali borimo", rekao je Stanić za "Glas Srpske".

On je dodao da će mnogi imati problema sa igračkim kadrom.

"Povećanje broja klubova u Ligi znači i povećanje broja košarkaša. Svaki klub ima 12 igrača i za 16 njih potrebna su 192, pa čak i više, jer će se neki povrijediti tokom sezone, što je neizbježno pa će morati da budu registrovani novi. Glavno pitanje je: ‘Gdje ćemo pronaći toliko kvalitetnih košarkaša’? Njih nije bilo dovoljno ni za Ligu 13, a sada će tek da bude problema. Priliku će dobijati pojedinci koji nemaju potreban kvalitet tako da će nivo takmičenja biti dosta niži", smatra Stanić.

Ko igra Ligu BIH? U Ligi BiH takmičiće se Borac, Mladost, Slavija, Leotar, Drina Princip, Široki, Zrinjski, Mostar, Donji Vakuf, Orlovik, Basket Živinice, Igman, Bosna, Radnički, Sloboda i Gradina. Novajlije su Drina Princip, Igman, Mostar i Gradina, a administrativnim putem su ostali Radnički i Mladost. Igokea je takođe "ubačena" kao 17. tim, ali zbog nastupa u dva međunarodna takmičenja (ABA liga, Liga šampiona), priključiće se tek u drugom dijelu šampionata kao što je to bio slučaj i ranije.

Sportski direktor Leotara Vladimir Aleksić istakao je da će biti teško pronaći i zadržati kvalitetnog košarkaša.

"Proširenje lige iziskuje dodatne troškove svim klubovima jer će takmičenje trajati duže čak i za mjesec dana. Biće veća borba jer klubovi koji su ušli u takmičenje ne žele da budu tu tek tako te odmah da ispadnu, a spremni su finansijski. Ugovori igrača porasli su u odnosu na prošle sezone i sada je potrebno izdvojiti mnogo više novca za angažman kvalitetnog igrača, a tu su i novi troškovi dodatnih utakmica", naveo je Aleksić.

Prošle sezone Liga je brojala 13 ekipa koji su odigrali po 24 utakmice (12 domaćih i 12 gostujućih). Od iduće jeseni biće ih 30 što je povećanje za šest, odnosno za čak 25 odsto ili jednu četvrtinu kada se uporedi sa prošlom sezonom.

Trener Boban Ninić koji je tokom karijere vodio nekoliko klubova u Ligi BiH smatra da će biti problema sa finansiranjem.

"S obzirom da je ove godine liga proširena i popunjena sa ekipama koje su na terenu izgubile status za narednu sezonu se postavlja pitanje sportskog motiva. Proširenjem takmičenja na ovaj način klubovi se dovode u situaciju da imaju i više troškova, a sve je manje sistemskog finansiranja sporta. Većina klubova gleda da plaća ugovore što manji broj mjeseci, a često igrači ostanu neisplaćeni. Igrač se mora zaštititi", poručio je Ninić.

On rješenje vidi u mladim igračima.

“Liga BiH je dobro takmičenje, ali bi mogla da izgubi na kvalitetu. Prednost u ovoj situaciji vidim u davanju prilike mladim igračima. Takođe, više sredina će gledati najkvalitetnije takmičenje u državi. Mi u BiH nemamo mnogo vrhunskih igrača za domaće takmičenje i moramo se okrenuti mladima. Sistem moramo napraviti zaštitom domaćeg igrača to jest limitom stranaca pa i po cijenu zatvaranja lige od ispadanja. Smatram da sistemsku reformu treba uraditi u osnovi, a to je zajednička omladinska liga BiH - istakao je Ninić.

Takmičenje bi trebalo da počne 26. septembra.