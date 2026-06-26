Proizvođač duvanskih proizvoda Japan tobako industri (JTI) objavio je u Službenom listu cijene koje će važiti od ponedjeljka, 6. jula i koje će biti više za 20 i 30 centi. Najjeftinija paklica cigareta koštaće 3,30 eura, a najskuplja 4,80 eura.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Paklice cigareta biće skuplje od 20 do 30 centi od 6. jula.

Proizvođač duvanskih proizvoda Japan tobako industri (JTI) objavio je u Službenom listu cijene koje će važiti od ponedjeljka, 6. jula i koje će biti više za 20 i 30 centi. Najjeftinija paklica cigareta koštaće 3,30 eura, a najskuplja 4,80 eura, piše Dan.

Pet vrsta cigareta, "sobranje superslims", "sobranje blek", "sobranje gold", "sobranje blek slims" i "sobranje kolors slims" koštaće 4,80 eura umjesto dosdašnjih 4,60 eura.

Sobranie refine black i Sobranie refine white, koji sada koštaju 4,40 eura, koštaće 4,60 eura. Paklica Sobranie Refine Black KS i Sobranie Refine Blue KS biće skuplja trideset centi i koštaće 4,30 eura.

"Vinston 100s red" i "vinston 100s blu" koštaće po četiri eura, dok će "vinston super slims blu, "vinston super slims silver", "vinston ledžend blu" i "vinston klasik red" biti po 3,80 eura. Ove vrste cigreta biće skuplje za 20 centi.

Dvadeset centi biće skuplje i paklice Vinston XStyle Long Blue, Vinston XStyle Long Silver i Vinston XStyle Long Red, koje će koštati po 3,70 eura, kao i Vinston XStyle Silver i Vinston XStyle Blue, čija je nova cijena 3,60 eura.

Za trideset centi biće skuplji Vinston Fine Line Blue i Vinston Fine Line Gold čija će cijena od 6. jula biti 3,30 eura.

Proizvođači duvanskih proizvoda Filip Moris i Britiš amerikan tobako (BAT) još nisu objavili odluke o novim cijenm duvanskih proizvoda.

Duvanski proizvodi su poskupjli početkom godine od 20 do 50 centi po paklici, iz razloga što je Vlada predložila, a Skupština usvojila, izmjene Zakona o akcizama kojima se povećava specifična akciza. Zbog povećanja akciza, cijene duvanskih proizvoda u ovoj godini će porasti od 40 do 70 centi po paklici, a kako su nam ranije saopštili iz duvanskih kompanija, u 2027. i 2028. godini cijena bi mogla rasti minimum 60 centi po paklici, prenosi Dan.

Izmjenama i dopunama Zakona o akcizama predviđeno je da visina specifične akcize od 1. januara iznosi 58,85 eura za 1.000 komada cigareta, od 1. jula do 31. decembra 64,74 eura, dok bi od 1. jula 2028. godine bila 94,78 eura.

U 2017. godini povećanje cijena cigareta za 50 centi otjeralo je preko polovinu legalnog tržišta u korist šverca, a državi za kratko vrijeme umanjilo akcizne prihode za 17 miliona eura.

Vlada je izmjenama i dopunama Zakona o akcizama predložila promjenu akciznog kalendara za oporezivanje cigareta i uvođenje nove kategorije akciznih proizvoda – nikotinskih vrećica i biljnih proizvoda za pušenje.

Iz Ministarstva finansija su pojasnili da povećanje akciza na cigarete vodi ka rastu cijena, što rezultira smanjenjem njihove potrošnje, naročito među mladima i osobama sa nižim prihodima.

"Takođe, ovim pristupom se smanjuje učestalost bolesti povezanih sa pušenjem, a prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, ovakve promjene mogu spasiti hiljade života i znatno smanjiti opterećenje zdravstvenog sistema" saopštili su ranije iz Ministarstva finansija.