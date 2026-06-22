Raspisan je tender za izradu Glavnog projekta i izvođenje radova na Bloku A1 Veljeg brda, saopšteno je danas iz Ministarstva javnih radova.

Izvor: Vlada Crne Gore

"Ministarstvo javnih radova nastavlja aktivnosti na realizaciji projekta Velje brdo raspisivanjem tendera za izradu Glavnog projekta bloka A1 i izvođenje radova na prvoj fazi izgradnje stambenog kompleksa sa pratećom infrastrukturom. Tenderom je predviđena izrada projektne dokumentacije za blok A1, dok prva faza obuhvata izgradnju šest stambenih objekata sa cca 185 stanova, dvije podzemne garaže, uređenje terena i prateću infrastrukturu. Blok A1 realizovaće se kroz tri faze, a po završetku svih faza obuhvatiće cca 557 stambenih jedinica", piše u saopštenju, prenose Vijesti.



Tender možete pogledati ovdje.





Ministarka javnih radova Majda Adžović najavila je ranije danas da će danas biti raspisan tender za izradu glavnog projekta i izgradnju bloka A1 Veljeg brda.

"Ministarstvo će do kraja realizovati ovaj projekat uz puno poštovanje zakona, procedura i struke", poručila je Adžović u Skupštini Crne Gore.

Adžović je odgovarajući na pitanje poslanika Pokreta Evropa sad (PES) Jovana Subotića, kazala da naselje Velje brdo neće ugroziti vodosnabdijevanje Podgorice, prenose Vijesti.

"Projekat će se realizovati iskijučivo uz obezbijeđene dovoljne količine vode, uz puno poštovanje svih mjera zaštite izvorišta Mareza i važećih standarda zaštite životne sredine. Aktivnosti koje sprovodi Ministarstvo javnih radova, u saradnji sa Glavnim gradom i nadležnim institucijama, imaju za cilj ne samo da očuvaju postojeći nivo sigurnosti vodosnabdijevanja, već i da kroz nova istraživanja, nova izvorišta i unapređenje postojećeg sistema, dodatno ojačaju dugoročnu sigurnost vodosnabdijevanja glavnog grada", saopštila je Adžović.

Ona je dodala da se projekat Velje brdo u dijelu izgradnje stambenih objekata realizuje u skladu sa planiranom dinamikom.

"Nakon sprovođenja postupka javne nabavke i zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem, pristupiće se izradi projektne dokumentacije za prve stambene objekte. Po završetku izrade projektne dokumentacije i sprovedenoj reviziji, steći će se uslovi za početak izvođenja radova", kazala je Adžović, pišu Vijesti.

Ona je, odgovarajući na dodatno pitanje kako će projekat uticati na divljanje cijena nekretnina, pogotovo u Podgorici, kazala da cijena izgradnje diktira prodajnu cijenu.

"Omogućavanjem da se metar kvadratni izgradnje iskontroliše, pokazaćemo da je moguće ići sa prodajnom cijenom koja je sušta suprotnost onome što je trenutna prodajna cijena na tržištu nekretnina, gdje na periferiji glavnog grada imate cijenu kvadrata od dvije do tri hiljade eura", navela je Adžović.

Ona je kazala da će realizacijom projekta Velje brdo pokazati da je moguće izgraditi i prodati kvadrat mnogo niže.

"Cilj projekta Velje brdo je da obezbijedi metar kvadratni stana po uslovima koji mogu građani da ispune. Taj projekat ima dugoročni efekat na cijene na tržištu nekretnina", dodala je Adžović.