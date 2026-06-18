Ova odluka nije konačna jer na nju postoji mogućnost žalbe do kraja juna.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) nezakonito je imenovao Mariju Konjević za izvršnu direktorku 23. novembra 2024. godine, jer nije ispunjavala uslove predviđene konkursom, pišu Vijesti.

To, između ostalog, piše u prvostepenoj presudi koju je Osnovni sud u Podgorici donio sredinom juna, a u koju su “Vijesti” imale uvid.

Ova odluka nije konačna jer na nju postoji mogućnost žalbe do kraja juna.

Spor protiv EKIP-a zbog imenovanja Konjević, pokrenuo je Srđan Mihaljević koji se na jesen 2024. godine takmičio za istu poziciju. On je bio jedan od četiri razmatrana kandidata na javnom konkursu, nakon čega je Savjet EKIP-a za direktorku imenovao Konjević u novembru 2024. sa tri od pet glasova. Mandat izvršnog direktora EKIP-a traje četiri godine, a Konjević je na funkciju stupila krajem januara prošle godine.

Sjednici Savjeta tada su prisustvovali njegov predsjednik Milan Radulović, članovi Jelena Savić, Amer Nokić i Dejan Jovanović, uz tadašnjeg direktora EKIP-a Darka Grgurovića i sekretarku Milenu Ivanović. Član Savjeta Nikola Labović je glasao elektronskim putem jer nije mogao da prisustvuje.

“Vijesti” su više puta objavljivale detalje o ovom imenovanju i pratećoj obimnoj dokumentaciji, u kojoj su se više puta sporile i kvalifikacije Konjević. Agencija za sprečavanje korupcije je primila tri prijave o ovom slučaju, a glavna se odnosila na provjeru informacije o tome da li je pri imenovanju Konjević bilo sukoba interesa jer je za nju glasala i Savić, koja joj je navodno kuma.

Mihaljević je u tužbi podnijetoj Osnovnom sudu tražio i da se postupak izbora direktora ponovi po konkursu iz 2024. godine, ali je sutkinja Ivana Martić to odbila.

“Djelimično se usvaja tužbeni zahtjev, pa se poništava odluka tužene od 23. novembra 2024. godine kao nezakonita. Odbija se tužbeni zahtjev kojim je tužilac tražio da se tuženoj naloži da u roku od osam dana po pravnosnažnosti presude donese novu i zakonitu odluku o izboru izvršnog direktora između prijavljenih kandidata po oglasu od 25. septembra 2024. godine kao neosnovan”, ističe se u presudi.

Mihaljević u tužbi tvrdi da su po konkursu prijavljeni kandidati morali da imaju visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita, odnosno završene četvorogodišnje studije elektrotehnike, poštanskog saobraćaja, ekonomije ili prava, uz najmanje pet godina iskustva na poslovima iz oblasti elektronskih komunikacija ili poštanske djelatnosti.

On je naveo da je Konjević završila Prirodnomatematički fakultet i da nije ispunjavala uslove konkursa, zbog čega je tražio da se odluka o njenom izboru poništi a EKIP izabere novog direktora. Njegov advokat je naglasio da su tvrdnje Konjević i dopis Univerziteta Crne Gore od 28. oktobra 2024. neutemljeni, da je dokument naručen kako bi se dao alibi nezakonitoj odluci i da nije pitanje da li neko može raditi, već da li ispunjava uslove.

Iz EKIP-a su odgovorili da je tužba neuredna, da nije označena vrijednost predmeta spora, da nisu navedeni i dostavljeni dokazi, te da je postupak neosnovan, kao i ni navodi da Konjević nije kvalifikovana.

“Tužena je vodila računa da proces izbora bude proveden pravilno i zakonito, zbog čega je i formirala Konkursnu komisiju. U toku postupka izbora komisija je pribavila mišljenje Univerziteta Crne Gore od 28. oktobra 2024. iz kog proizilazi da student koji završi računarske nauke u potpunosti može obavljati sve poslove kao student koji je završio studijski program elektrotehnika, telekomunikacije i računari. Ovo znači da su netačni navodi iz referata tužbe da Konjević nije ispunjavala uslove konkursa, odnosno da nema završen studijski program u četvorogodišnjem trajanju iz elektrotehnike, poštanskog saobraćaja, ekonomije ili prava, već ista ispunjava uslove za izbor na mjesto izvršnog direktora…”, naveli su iz EKIP-a i zatražili da se tužba odbije kao neosnovana.

Advokat Konjević je takođe naglasio da su navodi neosnovani i suprotni dokumentaciji koju je ocjenjivala komisija i Savjet EKIP-a, te da je o njenim referencama stav dala nadležna visokoškolska institucija, tj. Univerzitet. Dodala je da komisija i Savjet nisu mogli da zanemare stav te institucije i zatražila da se tužba odbije kao neosnovana.

Sutkinja Ivana Martić je naglasila da je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija dopisom od kraja oktobra 2024. godine, ukazalo komisiji da pripadnost studijskog programa određenoj oblasti – utvrđuje ustanova visokog obrazovanja, dok ispunjenost uslova provjerava poslodavac.

“Sud je imao u vidu odredbu člana 10 tada važećeg Zakona o visokom obrazovanju, kojim je propisano da je studijski program osnovna jedinica za klasifikaciju visokog obrazovanja sa definisanom strukturom i brojem kredita koja pojedincu obezbjeđuje ishode učenja potrebne za sticanje znanja, vještina i kompetencija za područje rada iz nivoa visokog obrazovanja definisanih u nacionalnom okviru kvalifikacija i izdvajanje diplome. Član 15 Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija predviđa da se u zavisnosti od područja djelatnosti, kvalifikacije svrstavaju po sektorima, pri čemu “elektrotehnika” potpada pod “inženjerstvo, proizvodne tehnologije”. Sud zaključuje da tuženi (EKIP) nije pravilno, niti u potpunosti utvrdio da je Konjević imala potreban nivo kvalifikacije”, ističe se u obrazloženju presude.

Martić je naglasila i da je EKIP morao imati u vidu Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja, po kojima računarske nauke i elektrotehnika pripadaju istom rodu i vrsti, ali ne istoj podvrsti i grupi zanimanja. Zato kako tvrdi, nije važan stav Univerziteta koji se izjašnjavao o osposobljenosti studenata, niti advokata Konjević da sud ne može cijeniti jednakost studija.

Istakla je i da Konjević nije dostavila uvjerenje o završenim osnovnim studijama već onu o specijalističkim, te da smatra da je osnovano pitanje – kako je komisija utvrdila da ima obrazovanje u obimu od 240 kredita.

“Krajnji zaključak suda je da Savjet tužene nije pravilno vrednovao prijavu Konjević, te se osporena odluka, kao i postupak koji je prethodio njenom donošenju ne može ispitati jer sadrži neutemeljenost na propisima u smislu materijalne valjanosti, pa ju je iz ovih razloga valjalo poništiti”, naglasila je ona u presudi.

Martić je dodala da žalba Mihaljevića u dijelu novog izbora izvršnog direktora EKIP-a nije zakonski moguća, jer je u međuvremenu donijet novi Zakon o elektronskim komunikacijama, koji predviđa druge i posebne uslove za direktora, pa se izbor po konkursu iz 2024. ne može sprovesti.

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) je u julu 2025. bila u završnoj fazi upravnog postupka, odnosno provjere da li je pri izboru Konjević navodno učestvovala i njena kuma i članica Savjeta EKIP-a Jelena Savić.

Dopis ASK-u o potencijalnom sukobu interesa je sredinom decembra 2024. uputio bivši izvršni direktor EKIP-a Darko Grgurović, u kojem tvrdi da je Savićeva u kumovskoj vezi s Konjevićevom i da je morala da se izuzme iz glasanja.

ASK-u je nakon imenovanja ovim povodom pisao i Savjet EKIP-a, kako bi dobili mišljenje o potencijalnom sukobu interesa u vršenju javnih funkcija.

Činjenica da Konjević ima diplomu sa PMF-a, odnosno da je specijalista Računarskih nauka, bila je tema i na sjednici Savjeta EKIP-a od 21. novembra. Savjet je tada većinom glasova, četiri na prema jedan, usvojio izvještaj o radu komisije za izbor direktora EKIP-a, dok je predsjednik Savjeta Milan Radulović izuzeo mišljenje i kazao da je protiv, jer je izvještaj kontradiktoran i nepotpun.

On je kazao da se jasno vidi da Konjević nije priložila diplomu osnovnih studija, te da dopis Univerziteta Crne Gore o ovoj diplomi ne daje nedvosmislenu informaciju koja se tiče ispunjenja uslova konkursa.

Tada je pribavljeno mišljenje Univerziteta, u kojem se navodi da student koji završi računarske nauke, u smislu osposobljenosti i znanja iz ove oblasti, u potpunosti može obavljati sve poslove, kao i student koji je završio studijski program elektronika, telekomunikacije i računari.