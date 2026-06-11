Premijer Milojko Spajić objavio je snimke pripremnih radova za Bulevar Velje Brdo.
"Pogledajte kako teku pripremni radovi za Bulevar Velje brdo. Juče je raspisan i tender za izgradnju bulevara, čime jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata ulazi u novu fazu realizacije", saopštio je na Iksu.
️Pogledajte kako teku pripremni radovi za Bulevar Velje brdo.— Milojko Spajić (@MickeySpajic)June 11, 2026
Juče je raspisan i tender za izgradnju bulevara, čime jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata ulazi u novu fazu realizacije.pic.twitter.com/f3ZC5LfPQx