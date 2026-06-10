Raspisivanjem tendera za izgradnju Bulevara Velje brdo jedan od ključnih infrastrukturnih projekata za budući razvoj Podgorice ulazi u novu fazu.

Izvor: Ministarstvo javnih radova

Ministarstvo javnih radova saopštilo je da je raspisan tender za izgradnju Bulevara Velje brdo.

Raspisivanjem tendera za izgradnju Bulevara Velje brdo jedan od ključnih infrastrukturnih projekata za budući razvoj Podgorice ulazi u novu fazu, prenosi Dan.

- Ovim korakom započinje konkretan rad na saobraćajnici koja će predstavljati glavnu vezu naselja Velje brdo sa gradskom saobraćajnom mrežom - kazali su iz MJR.