Iz nadležnih institucija poručuju da su zakoni usklađeni sa evropskim standardima i da država spremno dočekuje naredne korake u procesu pristupanja EU

Poglavlje 28, koje se odnosi na zaštitu potrošača i zdravlja, jedno je od poglavlja koje Crna Gora očekuje da uskoro zatvori na narednoj Međuvladinoj konferenciji sa Evropska unija, prenosi CDM.

To poglavlje otvoreno je prije 12 godina, a paralelno sa njim očekuje se i zatvaranje poglavlja 2 koje se odnosi na slobodu kretanja radnika.

Do sada je Crna Gora otvorila 33 pregovaračka poglavlja, od kojih je 14 privremeno zatvoreno.

Iako se građani često suočavaju sa povredama svojih potrošačkih prava, rijetko se odlučuju da ih formalno zaštite, navodi CDM.

Iz radne grupe za poglavlje 28 poručuju da će novi zakonski okvir dodatno unaprijediti položaj potrošača.

„Poseban fokus biće na nepoštenoj poslovnoj praksi, nepoštenim ugovornim odredbama, obmanjujućem oglašavanju i agresivnoj poslovnoj praksi. Kroz novi zakon o zaštiti potrošača biće poboljšan položaj građana u oblasti onlajn trgovine, kao i onih koji kupuju robu sa digitalnim sadržajem i digitalnim elementima“, kazala je Jasna Vujović.

Osim zaštite potrošača, poglavlje 28 odnosi se i na oblast zdravlja.

Iz Ministarstvo zdravlja Crne Gore navode da građani mogu očekivati unapređenje zdravstvenog sistema i podizanje standarda zdravstvene zaštite.

„Ne možemo reći da ćemo ulaskom u Evropsku uniju automatski moći da se liječimo u drugim državama, ali će sistem biti uređeniji. Standardi zdravstvene zaštite će se podizati, biće kvalitetnija zaštita i veća mobilnost pacijenata i zdravstvenih radnika“, kazala je Slavojka Šuković.

Ona je dodala da bi članstvo u EU donijelo i veću podršku u slučaju zdravstvenih kriza, poput pandemija i problema sa nabavkom ljekova.

Iz resornih ministarstava poručuju da je urađen obiman posao kako bi se ispunili evropski standardi i zatvorilo poglavlje 28.

„Crna Gora definitivno može dostići taj nivo, zakone imamo, a dobili smo i potvrdu da su naši organi adekvatno osposobljeni. Zatvaranje poglavlja očekuje se u veoma kratkom periodu“, rekla je Vujović, prenosi CDM.

Šuković je ocijenila da je riječ o izuzetno zahtjevnom procesu, ali da su institucije uspjele da odgovore svim obavezama u predviđenim rokovima.

Zatvaranjem poglavlja 28 građani bi trebalo da dobiju veću sigurnost prilikom kupovine proizvoda i bolju pravnu zaštitu u slučajevima kada roba ili usluge nijesu bezbjedni po zdravlje i interese potrošača.