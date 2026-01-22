Konferencija američke teniserke ruskog porijekla Amande Anisimove prekinuta je poslije jednog pitanja.

Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open

Amanda Anisimova (24) prošla je u treće kolo Australijan opena. Pobijedila je Katerinu Sinijakovu (Češka) u Melburnu - 6:1, 6:4. Pitanja na konferenciji za medije bila su vezana i za meč, mada i za političku situaciju u Americi gdje na zahtjev Donalda Trampa traje deportovanje imigranata. Odmah su je novinari pitali da li dešavanja u Americi komplikuju njena osjećanja?

"Ne mislim da je to relevantno", jasna je bila Amanda.

Ona je rođena u Americi, ali su joj roditelji Rusi koji su emigrirali iz Rusije. Naredno pitanje o toj temi bilo je o tome koliko joj je teško da igra pod američkom zastavom u momentu kada je Amerika podijeljena...

"Kako bih rekla, ne planiram da mijenjam državljanstvo i da predstavljam neku drugu zemlju. Rođena sam u Americi i nije nešto o čemu razmišljam", odgovorila je Amanda i odmah poslije njenog odgovora je moderator konferencije sve prekinuo i rekao da je konferencija završena.