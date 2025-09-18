Površina budućeg trga je 7.523 kvadrata, a obuhvata 18 katastarskih parcela. Idejno rješenje je preduslov za sledeći korak, a to je raspisivanje tendera za „projektuj i izgradi“.

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice dobila je saglasnost glavnog gradskog arhitekte na idejno rješenje uređenja Trga Božane Vučinić sa podzemnom garažom, prenosi Dan.

" Glavni potencijal ovog prostora predstavlja lokacija, odnosno povezanost sa kontaktnim zonama i otvorenost ka Ribnici. Tabačkim mostom, preko rijeke Ribnice, koja je sjeverna granica Bloka 7, na minut hoda pristupa se uređenom Kraljevom parku, koji je južna kapija najužeg centra grada. Trg istovremeno predstavlja i sponu između starih naselja – Stare varoši i Drača. Kako je buduća funkcija parternog uređenja trga isključivo pješačka, mogu se iskoristiti i potencijali pasaža ka ulici Oktobarske revolucije i njenom uglu sa Ulicom bratstva i jedinstva. S obzirom na površinu koju će trg zauzimati, moguće je razmišljati i o multifunkcionalnom korišćenju ovog prostora tokom cijele godine " piše u projektnom zadatku.

U dokumentu je naznačeno da je trg u potpunosti pješački dostupan samo uslužnim vozilima zanatlija i specijalnim vozilima, piše Dan.

" Potpuno oslobađanje glavnih pješačkih ulazaka na trg je neobično važno kao na makro tako i na mikro urbanističkom planu o čemu je već je bilo riječi. Garaža je projektovana protočna sa „glavne ulice“. U garaži ulazimo i izlazimo na dvije strane, iz Ulice kralja Nikole sa zapadne strane i sa sjeverne strane iz servisne ulice u koritu Ribnice, u blizini Muzičkog centra. Ovaj pravac prati i glavnu žilu kucavicu pješačkog saobraćaja gore na trgu. Pristupni nivo je dakle i glavna ulica garaže, visoka 4,5 metara. Kapacitet garaže je 348 parking mjesta. Broj parking mjesta će se neznatno redukovati u odnosu na parkinge za lica sa hendikepom i neke potrebe dodatne instalacija kroz razadu glavnog projekta " piše u projektnom zadatku.