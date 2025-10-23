“Rekonstrukcija trga i izgradnja podzemne garaže doprinijeće boljem uređenju javnih površina, unaprijediće vizuelni identitet prostora i značajno riješiti problem nedostatka parking mjesta u užem gradskom jezgru.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Glavni grad Podgorica, u saradnji sa Ministarstvom javnih radova, uskoro započinje realizaciju dugoočekivanog projekta rekonstrukcije Trga Božane Vučinić, saopštili su iz Glavnog grada Podgorice.

Riječ je, navode, o projektu koji se realizuje po principu „projektuj i izgradi“ čija je procijenjena vrijednost oko14,7miliona eura, a Ministarstvo javnih radova danas je raspisalo javnu nabavku za izvođenje radova na uređenju Trga i izgradnji podzemne garaže.

Ovaj projekat predstavlja nastavak partnerske saradnje Glavnog grada i Ministarstva javnih radova na unapređenju komunalne i urbane infrastrukture, a sve sa ciljem stvaranja funkcionalnog, održivog prostora i unapređenja kvaliteta života građana Podgorice”, kazali su iz Glavnog grada.

Oni podsjećaju da Trg Božane Vučinić predstavlja, kako kažu, prostor od značaja za lokalnu zajednicu, koji u sebi nosi bogatu istoriju i prepoznatljiv identitet.

“Iako je tokom prethodnih decenija bio zapostavljen i nedovoljno valorizovan, ovaj prostor posjeduje veliki potencijal za uređenje i budući razvoj. Zbog svog položaja i simboličke vrijednosti, biće važan segment urbanog života Podgorice i kroz planske i koordinisane aktivnosti u potpunosti valorizovan u funkciji građana i posjetilaca”, navodi se u saopštenju.

Detalji o postupku javne nabavke dostupni su na sljedećem linku: https://cejn.gov.me/tenders/view-tender/102179