Kremlj je objavio snimak Vladimira Putina u opuštenoj šetnji Moskvom, bez vidljivog jakog obezbjeđenja i u razgovoru sa „slučajnim prolaznikom“. Međutim, ruski istraživački mediji tvrde da misteriozni građanin nije običan turista iz Sočija.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin snimljen je u nesvakidašnjoj situaciju. Na snimku, koji je Kremlj objavio ove nedelje, a koji djeluje kao pažljivo režiran, prikazuje Putina kao opuštenog i pristupačnog vođu.

Na video snimku Putin je u predvorju hotela i srdačno se pozdravlja, a potom razgovara s muškarcem koji je predstavljen kao slučajni građanin, i to tokom susreta s njegovom bivšom školskom učiteljicom u Moskvi.

Putin, koji ima 73 godine, snimljen je u ležernom izdanju, u šetnji gradom i bez uobičajeno vidljivog velikog bezbjednosnog prstena. Takva koreografija odmah je protumačena kao pokušaj Kremlja da ublaži sve glasnije tvrdnje da je ruski predsjednik poslednjih mjeseci dodatno izolovan i okružen pojačanim obezbjeđenjem zbog straha od atentata ili mogućeg untrašnjeg udara, piše Independent.

Na snimku se Putin zaustavlja kraj muškarca koji kaže da je stigao iz Sočija, grada u kojem ruski predsjednik ima svoj kompleks. Pitao ga je kakvo je vrijeme tamo, na šta mu je ovaj odgovorio da je bilo hladno kad su krenuli, a hladno je i u Moskvi otkako su stigli. Razgovor je bio kratak, gotovo namjerno bezazlen: nekoliko rečenica o utiscima iz glavnog grada, osmjeh za kamere, zatim odlazak prema automobilu u društvu učiteljice.

Snimak je trebalo da pošalje jednostavnu poruku: Putin je miran, siguran među ljudima i nema se čega da se plaši. Ali, kako piše Independent, ta slika je vrlo brzo počela da se topi...

Ruski nezavisni istraživački medij Agentstvo identifikovao je navodnog prolaznika kao Aleksandra Bazarnog, čovjeka koji, prema njihovim navodima, nije tek "neki građanin iz Sočija", prenosi Jutarnji list.

Bazarnij je, piše Agentstvo, između 2010. i 2011. radio kao obezbjeđenje u kompanijama "Gazstroy Bezopasnost" iz Krasnodara i "Svod International" iz Moskve, koja je posle preimenovana u Gazprom Polyana. Upravo se ta kompanija dovodi u vezu s upravljanjem rezidencijama koje se povezuju s Putinom i njegovim najbližim krugom.

Prema pisanju Agentstva, Svod International upravljao je planinskom kućom "Achipse" u blizini Krasne Poljane, koju nezavisni ruski mediji opisuju kao Putinovu tajnu skijašku rezidenciju.

Zvanično, riječ je o objektu u vlasništvu ruskog energetskog diva Gazproma. Ista kompanija je, prema tim navodima, upravljala i drugim luksuznim objektima u tom području, uključujući i vikendicu povezanu s Alinom Kabajevom, bivšom olimpijskom gimnastičarkom za koju se godinama tvrdi da je Putinova dugogodišnja partnerka, koja mu je i djecu rodila.

Kremlj u objavi nije naveo identitet muškarca s kojim je Putin razgovarao. U saopštenju je samo istaknuto da je ruski predsjednik svoju bivšu učiteljicu Veru Gurevič pozvao na godišnju paradu na Crvenom trgu 9. m,aja, nakon čega je ona nekoliko dana provela u Moskvi uz kulturni program.