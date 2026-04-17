Kako su precizirali, po osnovu akcize na gorivo u januaru mjesecu 2026. godine naplaćeno je 15.627.526 eura, što je više za 710.478 eura ili 4,76 odsto u odnosu na isti mjesec 2025. godine.

Po osnovu akcize na mineralna ulja i njihove derivate u prvom kvartalu 2026. godine naplaćeno je 45.185.521 eura, što je više za 2.661.316 eura ili 6,26 odsto u odnosu na isti period prošle godine, saopšteno je Portalu TVPG iz Uprave carina.

„U februaru 2026. godine po osnovu akcize na gorivo naplaćeno je 14.590.223 eura, što je više za 745.836 eura, odnosno 5,39 odsto u odnosu na februar mjesec 2025. godine, dok je u martu mjesecu 2026. godine po ovom osnovu naplaćeno 14.967.771 eura, što je više za 1.205.002 eura ili 8,76 odsto u odnosu na mart mjesec 2025. godine“, naveli su iz Uprave carina.

Prema zvaničnim podacima, po osnovu akcize na mineralna ulja i njihove derivate u 2025. godini je naplaćeno 217.809.443 eura, što je više za 9.793.348 eura ili 4,71 odsto u odnosu na prethodnu godinu. U 2024. godini je naplata akcize na mineralna ulja i njihove derivate iznosila 208.016.094 eura, 12,3 odsto više u odnosu na 2023. godinu.

Tradicionalno, prihodi od akciza na mineralna ulja i njihove derivate su najveći u ljetnjim mjesecima, jer je potrošnja goriva najveća tokom ljetnje turističke sezone.

Zakonom o akcizama uređen je sistem i uvedena je obaveza plaćanja akcize za akcizne proizvode koji se na teritoriji Crne Gore stavljaju u slobodan promet.