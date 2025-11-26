“Opština Nikšić sa predsjednikom Markom Кovačevićem na čelu dala nam je jednu vrijednu donaciju, koju ćemo nastojati da iskoristimo na najbolji mogući način, u interesu zdravstvene zaštite i Doma zdravlja“, naveo je Vušović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Javna zdravstvena ustanova “Dom zdravlja“ je jedna od najznačajnijih institucija u našem gradu i brinući o toj instituciji, brinemo o svim našim građanima, poručio je predsjednik Opštine Nikšić Marko Кovačević uručujući donaciju od 30.000 eura direktoru JZU “Dom zdravlja“ Nikšić Radovanu Vušoviću, naveli su iz Opštine.

Čestitajući novoizabranom direktoru tu važnu funkciju, Кovačević je istakao da se nada da će saradnja Opštine Nikšić i Doma zdravlja i dalje biti uspješna, kao i u prethodnom periodu, dok je tom ustanovom rukovodila doktorica Vera Bulatović.

“Imajući u vidu da ste za veoma kratko vrijeme na čelu ove zdravstvene institucije uradili dosta dobrih stvari, mi smo željeli da ovom donacijom damo malo podstreka da nastavite tim putem. Ne sumnjamo da će ova donacija biti iskorišćena na najbolji mogući način, na dobrobit prije svega naši sugrađana. To je i obaveza lokalne samouprave, a ja se nadam da će ubuduće zakoni na državnom nivou biti definisati tako da možemo još lakše i brže da pomažemo zdravstvene institucije. Mada se i sada trudimo da budemo brzi pomoćnici, da reagujemo u hitnim situacijama. Uvijek nam se možete obratiti kad god je potrebna brza i blagovremena reakcija“, saopštio je Кovačević, javlja CdM.

Vušović je zahvalio Кovačeviću na podršci i dragocjenoj donaciji, naglašavajući da im ovakav odnos lokalne samouprave izuzetno znači.

