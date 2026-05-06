Tokom prvomajskih praznika (1. i 2. maja) inspektori Direkcije za tržišnu inspekciju izvršili su 64 inspekcijska nadzora, prilikom kojih je utvrđeno 55 nepravilnosti, saopštili su iz Ministarstva ekonomskog razvoja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako navode, kako bi se otklonile utvrđene nepravilnosti i sankcionisali trgovci koji su počinili prekršaje, tržišni inspektori su donijeli 55 rješenja i počiniocima prekršaja izdali 91 prekršajni nalog u ukupnom novčanom iznosu od 29.650,00 eura.

Dodaju da, zbog obavljanja trgovine na malo u dane državnih i drugih praznika tržišni inspektori su zatvorili petnaest maloprodajnih objekata za vremenski period u kojem rad nije dozvoljen.

“Direkcija za tržišnu inspekciju nastaviće sa kontinuiranim kontrolama poštovanja zabrane rada trgovina na veliko i malo nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika, kako bi se osigurala dosljedna primjena zakonskih odredbi”, zaključuje se u saopštenju.