Inspekcija tokom prošle godine identifikovala desetine hiljada neispravnih artikala, dio trajno povučen i uništen

Tržišna inspekcija je tokom prošle godine na crnogorskom tržištu identifikovala ukupno 817 vrsta opasnih i neusaglašenih proizvoda, u količini od 48.118 komada, kao i dodatnih 13 vrsta u površini od 63.526 kvadratnih metara, pokazuju podaci Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore.

Prema izvještaju Direkcije za tržišnu inspekciju, za 170 vrsta proizvoda naloženo je povlačenje sa tržišta i trajna zabrana prometa, što obuhvata 3.107 komada. S druge strane, proizvodi koji nijesu predstavljali ozbiljan rizik, nakon otklanjanja nepravilnosti, vraćeni su u promet – riječ je o 647 vrsta sa ukupno 45.011 komada, kao i 13 vrsta izraženih u kvadratnim metrima.

Trajna zabrana prometa izrečena je za 113 vrsta opasnih proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik (1.787 komada), kao i za 57 vrsta neusaglašenih proizvoda (1.320 komada).

U pojedinim slučajevima naložen je i opoziv proizvoda od potrošača. Ova mjera odnosila se na šest vrsta proizvoda, među kojima su fenovi za kosu, zaštitne rukavice, staklene čaše za djecu i električna kuvala.

Značajan broj opasnih proizvoda je i uništen – ukupno 52 vrste u količini od 1.129 komada. Među njima su svijetleći lanci, laserski pokazivači, dječje naočare za sunce, LED lampe, produžni kablovi i pomoćna sredstva za plivanje.

Zbog neusaglašenosti, uništavani su i proizvodi poput dječjeg namještaja, punjača za mobilne telefone, aparata za uništavanje insekata i fenova za kosu.

Inspektori su, takođe, po nalogu vratili proizvođačima i distributerima 118 vrsta proizvoda (1.978 komada), kako opasnih tako i neusaglašenih, uključujući električne uređaje, dječju odjeću i različitu tehničku opremu.

Tokom godine izvršeno je i laboratorijsko ispitivanje određenih proizvoda, pri čemu je utvrđeno da je jedna vrsta fena za kosu neispravna, dok se za ostale rezultate još očekuju.

Tržišni inspektori su u 508 kontrola evidentirali ukupno 391 nepravilnost.

Kao kontakt tačka regionalne mreže za razmjenu informacija o opasnim proizvodima, Direkcija je sarađivala sa zemljama regiona, među kojima su Srbija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Albanija i Kosovo, razmjenjujući informacije o rizičnim proizvodima.

U tom okviru, iz Crne Gore je poslato 49 notifikacija o opasnim proizvodima, dok je iz regiona primljeno 116 obavještenja.