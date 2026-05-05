Otkup mlijeka od crnogorskih farmera od juče je normalizovan i u punom obimu, kakav je bio prije desetak dana kada je došlo do djelimičnog prekida zbog pojave viška mlijeka kod prerađivača.

Problem je riješen većim otkupom trgovačkih lanaca i punjenjem njihovih magacina, jer je propala prethodna ideja da se višak privremeno izveze u Srbiju na preradu u dugotrajno UHT mlijeko jer nije dobijena dozvola od vlasti Srbije. Od juče su i promotivne cijene domaćeg jogurta čiji litar košta 0,99 eura, a litar i po 1,49 eura, jer su mljekare i trgovački lanci smanjili svoje marže, pišu Vijesti.

Predsjednik Udruženja poljoprivredne i prehrambene industrije Privredne komore (PKCG) i direktor mljekare “Lazine” Milutin Đuranović kazao je “Vijestima” da su prema novom dogovoru od 1. maja kod premijera Milojka Spajića, otkup mlijeka počeo da se normalizuje od 2. maja, a da od juče sve mljekare rade otkup od farmera u punom obimu.

“Ministarstvo poljoprivrede je bilo na sebe preuzelo obavezu da obezbijedi dozvolu za privremeni izvoz viškova mlijeka na preradu u UHT mlijeko u Srbiju i kasnije njegov povratak u Crnu Goru, ali nisu dobili dozvolu jer je Srbija zbog svojih viškova zabranila uvoz mlijeka pa se to odnosilo i na naš prvi plan iako nije klasičan izvoz. Tako da se od toga odustalo i prešli smo na plan B da uz podršku trgovaca skladištimo viškove kod njih i kroz zakup novih hladnjača. Tako da smo stvorili prostor u mljekarama da od 2. maja počne normalizacija otkupa”, kazao je Đuranović.

Najviše zaliha domaćeg mlijeka odnosi se na jogurt, zbog čega su mljekare i trgovci ponovili akciju iz oktobra prošle godine tako što su odustali od dijela svoje zarade i marže i spustili cijene ovog domaćeg proizvoda u trgovačkim lancima.

Đuranović je kazao da Vlada finansijski ne učestvuje u ovom novom planu ni u smanjivanju cijena jogurta, već su prerađivači i trgovci prepolovili svoju maržu i pokrivaju samo troškove.

“Cijene su smanjene na štetu nas mljekara - prerađivača i trgovačkih lanaca kako bismo što prije rasprodali trenutne viškove. Akcija daje rezultate i magacini su počeli polako da se prazne. Nadam se da će kupovina domaćeg, ne samo mlijeka već i ostalih poljoprivrednih proizvoda biti uobičajena kod naših potrošača, jer je to veoma važno za očuvanje poljoprivrede i domaće ekonomije”, kazao je Đuranović, prenose Vijesti.

Ministarstvo poljoprivrede je 29. aprila objavilo poziv za skladištenje i preradu tržišnih viškova mlijeka, što će finansirati sa 30 centi po litru u maksimalnoj količini od 250 hiljada litara mlijeka, što je moglo da iznosi do 75 hiljada eura. Tom mjerom bilo je planirano da se omogući nastavak otkupa mlijeka i spasavanje 400 malih farmera, od kojih je otkup mlijeka prestao šest dana ranije. Ministarstvo poljoprivrede je tada bilo donijelo i rješenje o uvođenju privremene mjere intervencija na tržištu u sektoru proizvodnje sirovog mlijeka, na osnovu agrobudžeta gdje je ova mjera predviđena sa ukupno 250 hiljada eura.

U pozivu je pisalo da će se podrška za povlačenje i skladištenje dodijeliti zainteresovanim privrednim subjektima koji posjeduju odgovarajuće prostore za skladištenje viškova sirovog mlijeka, dokaze o proizvodnim kapacitetima za preradu sirovog mlijeka u dugotrajno mlijeko ili ugovore sa privrednim subjektima koji imaju proizvodne kapacitete za preradu sirovog mlijeka.