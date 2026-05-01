Izvor: Vlada Crne Gore/Bojan Gnjidić

Akutni problem naših poljoprivrednika je riješen, od ponedjeljka kreće otkup svih viškova mlijeka, poručio je premijer Milojko Spajić nakon sastanka sa predstavnicima farmera, mljekara i trgovačkih lanaca.

Kako je napisao na mreži X, postignut je dogovor sa trgovinskim lancima koji garantuje sigurnost proizvođačima i nesmetan nastavak otkupa.

“Kako bi se tržište stabilizovalo, pokrećemo i akciju za građane – od ponedjeljka će litar jogurta koštati 0,99 eura, a pakovanje od 1,5l iznositi 1,49 eura”, istakao je Spajić.

Premijer je juče poručio da otkup viška mlijeka mora biti riješen u najkraćem roku, naglašavajući da je za stabilizaciju situacije neophodno uključivanje svih učesnika u lancu – od proizvođača do distributera.

Sastanak dolazi nakon pojačanog nezadovoljstva farmera, koji su juče protestovali zbog prekida otkupa mlijeka i neispunjenih obećanja o njegovom plasmanu na inostrano tržište.

Iako je ranije najavljivano da će višak biti izvožen u zemlje regiona na preradu, konkretna realizacija tog plana još uvijek izostaje.

U međuvremenu, iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore su saopštili da nema dovoljno zainteresovanih za izvoz viškova, uz poziv prerađivačima da se uključe u rješavanje problema.