Vlada Crne Gore dostavila je Skupštini Predlog zakona o izmjenama Zakona o autoputu Bar – Boljare, kojim se ukidaju poreske i carinske povlastice za izvođače radova. Očekuje se da će se tume jačati budžet, uvesti pravedniji sistem i uskladiti domaće zakonodavstvo sa evropskom praksom.

Predlogom zakona predviđeno je brisanje odredbi koje su do sada omogućavale značajne poreske i carinske olakšice tokom izgradnje autoputa Bar – Boljare, uključujući nultu stopu PDV-a, oslobađanje od poreza na dohodak i doprinosa za strane radnike, kao i oslobađanje od carina na materijal i opremu, piše CdM.

Kako se navodi u obrazloženju, cilj izmjena je ukidanje privilegovanog poreskog tretmana izvođača radova.

„Stavljanjem van snage ovih odredbi povećavaju se budžetski prihodi i obezbjeđuje stabilnije finansiranje javnih potreba“, navodi se u dokumentu.

Iz Vlade ističu da će ove izmjene doprinijeti i uspostavljanju ravnopravnijeg poslovnog ambijenta.

„Ukidanjem poreskih privilegija obezbjeđuje se ravnomjernija raspodjela poreskog tereta među svim privrednim subjektima i očuvanje fer konkurencije na tržištu“, precizirano je u obrazloženju.

Predložene izmjene podrazumijevaju brisanje članova 16 do 23 i člana 25 važećeg zakona, kao i izmjenu člana 1, iz kojeg se uklanjaju riječi „poreske, carinske“. Takođe, predviđeno je da prestane da važi pravilnik koji je detaljno uređivao postupak oslobađanja od poreskih i carinskih obaveza, prenosi CdM.

Vlada naglašava da su posebne poreske olakšice često prepoznate kao potencijalno nedozvoljena državna pomoć u evropskoj praksi.

„Ove izmjene predstavljaju korak ka usklađivanju sa evropskim standardima i jačanju transparentnog i nediskriminatornog poreskog sistema“, ističe se u dokumentu.

Zakonom je predviđeno da izmjene stupe na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.