Korejska kompanija "Inčeon" traži od Vlade Crne Gore da ne plati 100 miliona eura koncesione naknade, saznaje Antena M iz više nezavisnih izvora.

Izvor: Youtube/ TravelWorld196 /Screenshot

Prema koncesionom ugovoru, Korejci su dužni da uplate tu sumu u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora.

Umjesto 100 miliona, što je obaveza zapisana u ugovoru koji je Vlada objavila na svom sajtu, "Inčeon" nudi alternativna rješenja, tvrde naši izvori.

Prema ranije saopštenim detaljima, Vlada je već namijenila po 35% toga iznosa opštinama Zeta i Tivat za kapitalne projekte. Ostatak novca išao bi u državni budžet.

Zahtjev korejske kompanije zakonski je problematičan jer ugovor kojim je definisana njihova obaveza da plate 100 miliona naknade dio je tenderskog postupka i po Zakonu o koncesijama nije ga moguće mijenjati.

Vlada je prošle sedmice dostavila Skupštini Prijedlog odluke o davanju koncesije za aerodrome Podgorica i Tivat. Očekuje sa da predsjednik parlamenta Andrija Mandić ubrzo stavi na dnevni red taj Vladin prijedlog.

Prema sazanjima Antene M, korejska kompanija se nadavno obratila Vladi Crne Gore, odnosno resornom ministarstvu, tražeći promjene uslova, između ostalog, i zbog zapošljavanja ogromnog broja ljudi u odnosu na vrijeme kada je tender objavljen, pa čak i u odnosu na vrijeme kada su incijalno dostavljene ponude.

Korejci, osim povećanja broja radnika, kao problem ističu i promjene koje su u međuvremenu nastale u pogledu zaključenih komercijalnih ugovora, a naročito u smislu obaveza Aerodroma CG zbog formiranja baze low-cost komapnije WIZZ Air.

Očekuje se da će „Inčeon“ tražiti i da se odmah izdvoji zemaljsko opsluživanje vazduhoplova, koje čini većinu prihoda, te da će koncesionar to outsource-ovati, što baca potpuno drugačije svjetlo i na najave koje su saopštili iz Vlade da će koncesionar državi uplaćivati 35 odsto bruto prihoda.

