Povodom najave da će u utorak početi rušenje kućica na obalama Bojane i Ade, na proširenju prije mosta ispred restorana, u 08.30 časova biće održan protest građana, vlasnika objekata i investitora.

Udruženje "Ada Bojana", koje organizuje protest, pozvalo je sve članove i građane da se odazovu pozivu kako bi zajednički, dostojanstveno i mirno iskazali svoj stav i zaštitili svoja prava i interese.

"Obavještavamo javnost i medije da će dana 21. 04. 2026. godine, sa početkom u 08:30 časova, na proširenju kod mosta na Adi Bojani, biti organizovan protest povodom najave Komunalne policije, koja po nalogu JP Morsko dobro planira rušenje kućica koje su prethodno, putem tendera, oduzete ranijim vlasnicima", piše u saopštenju Udruženja, prenose Vijesti.

Ističe se da planirano rušenje objekata na Adi Bojani izaziva ozbiljnu zabrinutost među građanima, vlasnicima i investitorima, jer otvara brojna pitanja u pogledu pravne sigurnosti, transparentnosti postupaka i dosljedne primjene zakona.

"Posebno zabrinjava percepcija da se pravni okvir tumači i prilagođava na način koji može pogodovati pojedinim interesima, dok se istovremeno zanemaruju prava ljudi koji su godinama ulagali u ovo područje", navodi se i dodaje da Ada Bojana nije samo turistička destinacija, već prostor posebne prirodne, kulturne i ekonomske vrijednosti.

"Veliki broj domaćih i stranih posjetilaca, uključujući i investitore iz inostranstva, kontinuirano doprinosi razvoju lokalne zajednice kroz značajna finansijska ulaganja i dugogodišnju povezanost sa ovim krajem. Mnoge porodice, koje su direktno pogođene najavljenim mjerama, vezane su za Adu Bojanu ne samo kroz imovinu, već i kroz porodične, emotivne i kulturne veze. Ovakvi postupci, ukoliko se sprovedu, mogu imati dugoročne negativne posljedice po povjerenje investitora, stabilnost lokalne ekonomije i reputaciju Crne Gore kao sigurne i poželjne destinacije za ulaganja", navodi se.

Ističe se "da se nameće pitanje odgovornosti svih aktera koji eventualno pokušavaju ostvariti kratkoročnu korist na štetu drugih, čime se narušavaju osnovni principi pravičnosti, jednakosti i pravne sigurnosti".

"Udruženje Ada Bojana poziva sve nadležne institucije da preispitaju planirane aktivnosti, postupaju u skladu sa zakonom i uvaže interese svih građana i investitora, uz puno poštovanje principa transparentnosti i pravičnosti", piše u saopštenju.

"Vijesti" su nedavno objavile da je Sekretrarijat za komunalni nadzor i inspekcijske poslove Opštine Ulcinj donio 11 pravosnažnih rješenja o uklanjanju nelegalno izgrađenih objekata - kućica na obalama Bojane i da je izvršenje rješenja, zakazano je za utorak 21. aprila, pišu Vijesti.

U Morskom dobru saopštili su da će uklanjanje objekata- kućica izvršiti firma koju je JP angažovalo putem sprovedenog tenderskog postupka.