Nakon višemjesečnih radova, jedan od najpoznatijih mostova u regionu spreman za turiste i saobraćaj

Most na Đurđevića Tari, jedno od najznačajnijih graditeljskih ostvarenja bivše Jugoslavije i prepoznatljiva turistička atrakcija u Nacionalnom parku “Durmitor”, spreman je da nakon opsežne rekonstrukcije ponovo primi posjetioce, prenosi portal CdM.

Svečano otvaranje zakazano je za ponedjeljak, čime se završavaju višemjesečni radovi na sanaciji konstrukcije stare više od osam decenija.

Autor projekta rekonstrukcije, Radenko Pejović, istakao je da je most, uprkos tome što je bio u relativno dobrom stanju, zahtijevao ozbiljne zahvate jer od posljednje sanacije prošlo čak 35 godina.

“Rekonstrukcija nije bila samo građevinski zadatak, već misija očuvanja arhitektonske i kulturne vrijednosti. Oštećeni djelovi konstrukcije sanirani su specijalnim materijalima, kako bi se produžio vijek trajanja mosta, a istovremeno sačuvala njegova autentičnost”, objasnio je Pejović, prenosi portal CdM.

Tokom radova korišćene su savremene metode ojačanja, uključujući dodatne slojeve betona i karbonske trake, kako bi most mogao da izdrži znatno veća saobraćajna opterećenja nego u vrijeme kada je izgrađen. Ipak, zbog strogih pravila zaštite kulturne baštine i UNESCO standarda, nije bilo moguće proširiti kolovoz.

Osim rekonstrukcije konstrukcije, most je dobio i novu dekorativnu rasvjetu koja će dodatno istaći njegov izgled tokom noći, kao i nove sadržaje za turiste. Izgrađen je vidikovac za fotografisanje, dok su sa obje strane mosta uređena parkirališta i okretišta za vozila, čime će se povećati bezbjednost i protočnost saobraćaja.

Istorija ovog impresivnog objekta počinje 1937. godine, kada je raspisan međunarodni konkurs za njegovu izgradnju. Projekat je izradio Mijat Trojanović, a most je građen od 1938. do 1940. godine. U trenutku izgradnje bio je najveći drumski betonski most u Evropi, dok je njegov prvi luk imao najveći raspon na svijetu.

Most se uzdiže oko 150 metara iznad rijeke Tare, dug je 365 metara i predstavlja jednu od ključnih saobraćajnih veza između Žabljaka, Pljevalja i Mojkovca. Rekonstrukcija, koja je počela u julu 2025. godine, povjerena je kineskoj kompaniji Shandong Luqiao Group, a očekuje se da će most nakon ovih radova biti siguran za upotrebu najmanje narednih 50 godina, prenosi portal CdM.