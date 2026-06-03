Arina Sabalenka izgubila je u četvrtfinalu Rolan Garosa od Dijane Šnajder.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Arina Sabalenka ispala je sa Rolan Garosa izgubivši u četvrtfinalu od Dijane Šnajder (Rusija) - 3:6, 7:5, 6:0. Najbolja teniserka svijeta ostala je bez šanse da se bori za titulu, pehar koji nema u svojoj vitrini i koji neće osvojiti ni ove godine. Ruskinja se mnogo bolje snašla u vjetrovitim uslovima na stadionu "Filip Šatrije"...

Svi glavni favoriti su ispali, četvorostruka šampionka Rolan Garosa Iga Švjontek, pa Koko Gof koja je branila titulu, sve je bilo otvoreno za Bjeloruskinju da konačno podigne trofej, pošto je prošle godine u finalu izgubila od Gof, ali se to neće ostvariti ni ove sezone.

Sabalenka je prvi set dobila prilično lagano, napravila je dva brejka i izgledalo je da će rutinski da prođe u polufinale. U drugom setu je napravila dva brejka, vodila sa 4:1, pa sa 5:3, ali je od tog rezultata krenuo neobjašnjiv pad, kao da se potpuno ugasila.

Od rezultata 5:3 je prvo izgubila četiri gema u nizu, pa i set (7:5), a onda se to nastavilo i u trećem setu gdje je izgubila još šest gemova u nizu i izgubila ga sa nulom (6:0). Dakle, od sigurne pobjede je izgubila ukupno 10 gemova u nizu i završila takmičenje. Za plasman u finale Dijana će igrati sa Poljakinjom Majom Hvalinjskom. U drugom polufinalu igraće Ruskinja Mira Andrejeva i Ukrajinka Marta Kostjuk.