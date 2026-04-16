Crnogorska ekonomija će izgubiti zbog trodnevne blokade granica oko 50 miliona eura, rekla je u razgovoru za "Dan" ekonomista Mila Kasalica.

Ona je, komentarišući efekte blokade teretnog drumskog saobraćaja, koju je u utorak započelo NVU Udruženje prevoznika Crne Gore, naglasila da Vlada, odnosno premijer Milojko Spajić, treba ozbiljnije da shvate zahtjeve prevoznika i primijene dogovor koji su u januaru postigli sa prevoznicima.

Kasalica smatra, kako je dodala, da je protest prevoznika očekivan i opravdan i pozvala Vladu, odnosno premijera Milojka Spajića da primjeni dogovor koji je postignut u pregovorima sa prevoznicima u januaru, za vrijeme prve blokade teretnog drumskog prevoza.

Istakla je da će šteta po crnogorsku ekonomiju zbog aktuelne blokade drumskog teretnog saobraćaja na graničnim prelazima, u odnosu na statističke podatke za prva dva mjeseca ove godine, iznosti oko 40 miliona eura. No, ako uporedimo podatke za prošlu godinu, manjak zbog blokade granica za drumski teretni saobraćaj crnogorsku privredu koštaće i 50 miliona.

"Izgubljeni promet svakog ko uvozi robu tokom blokade biće oko 40 miliona eura, u odnosu na podatke o uvozu za januar i februar za tri dana. Međutim, ako se uporede podaci o uvozu u prvom kvartalu prošle godine, šteta je možda i do 50 miliona eura " saopštila je Kasalica za "Dan".

Iako, kako kaže, blokada predstavlja nesumnjivo trošak za crnogorsku ekonomiju, odnosno izgubljeni promet za svakog ko uvozi robu, Kasalica smatra da crnogorska ekonomija u ovom momentu može da prevaziđe štetu u toj visini.

Međutim, kako navodi, donosioci odluka moraju brzo da reaguju, jer blokada koju je organizovalo udruženje industrije ino prevoza može da uspori pripreme za predstojeću turističku sezonu.

" Crnogorska ekonomija se neće zaustaviti zbog 40 ili 50 miliona. Ali, treba imati na umu da su to sve nabavke kojima se priprema turistička sezona i kojima pomiruju potrebe građanki i građana, poreskih obveznika i samih prevoznika" rekla je ona.

Smatra da je protest prevoznika drumskog saobraćaja očekivan i opravdan, i podsjetila da nijedan dogovor koji je postignut tokom pregovora izvršne vlasti i industije ino uvoza u januaru, nije ispunjen.

Zato, ističe Kasalica, odgovornost treba da snosi Vlada, posebno ministar finansija Novica Vuković.

" Premijer Vlade Crne Gore mora, pod jedan, da smijeni svog ministra finansija, a pod dva odgovorno ispuni obećanja koja je dao Udruženju prevoznika Crne Gore " decidna je bivša državna sekretarka Ministarstva finansija Mila Kasalica.

Prevoznici stupili su u blokadu drumskog saobraćaja u utorak, jer Vlada i resorna ministarstva nije ispunila ni jedan dogovor koji su dvije strane postigle nakon prve blokade, koja je održana od 23. do 26. januara.

Dok Udruženje prevoznika Crne Gore čeka da im se neko iz Vlade obrati, s obzirom na to da su od utorka ponovo blokirali uvoz i izvoz robe na crnogorskim granicama nezadovoljni svojim položajem, Upravi policije su podnijeli novi zahtjev da nastave protest i tokom iduće sedmice.