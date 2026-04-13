Ministar pomorstva i koordinator Ministarstva saobraćaja Filip Radulović kazao je da će sve četiri trake puta Tivat-Jaz biti pod asfaltom do kraja maja.

Radulović je na društvenoj mreži X napisao da se intenzivno izvode radovi na asfaltiranju devete dionice.

“I dalje stojim iza onoga što sam ranije rekao, a to je da će sve četiri trake biti pod asfaltom do kraja maja. Nećemo dozvoliti da bude ugrožena ljetnja turistička sezona”, naveo je Radulović na X-u.

Zaključio je da svi treba da znaju da će morati da se radi dan-noć kako bi bulevar bio završen prije početka ljetnje turističke sezone.