Pad nezaposlenosti za jedan odsto, bez podataka o novozaposlenima zbog tehničkih problema

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crna Gora je na kraju marta bilo 26,5 hiljada nezaposlenih, što je jedan odsto manje u odnosu na februar, pokazuju podaci Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

Prema podacima Zavoda, stopa nezaposlenosti u februaru iznosila je 8,98 odsto, dok je u istom mjesecu prošle godine bila 10,59 odsto.

Od početka ove godine, Zavod je oglasio 7,6 hiljada slobodnih radnih mjesta.

Iz Zavod za zapošljavanje Crne Gore su naveli da, usljed tehničkih okolnosti nastalih implementacijom novog informacionog sistema Poreska uprava Crne Gore, trenutno nema podataka o broju novozaposlenih.