Nezaposleni, studenti i penzioneri moći će da rade sezonske poslove uz posebna prava

Izvor: Youtube/screenshot/Stuberi

Nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG), studenti i penzioneri moći će da steknu status stalnog sezonca, predviđeno je Predlogom zakona o radu na stalnim sezonskim poslovima koji je usvojen na posljednjoj sjednici Vlade.

Stalni sezonci, osim penzionera, u periodu između dvije sezone primaće novčanu pomoć od Zavoda za zapošljavanje, koja bi prema trenutnoj vrijednosti obračunskog koeficijenta iznosila 108 eura. Zakonom je precizirano da novčana pomoć iznosi 120 odsto obračunske vrijednosti koeficijenta, bez poreza, piše Dan.

Za obavljanje stalnih sezonskih poslova zaključuje se poseban ugovor o radu. Prvi ugovor mora trajati najmanje šest mjeseci, dok ukupno trajanje angažmana ne može biti duže od osam mjeseci u kontinuitetu.

Ukoliko sezonac odbije da zaključi novi ugovor za narednu sezonu bez opravdanog razloga, poslodavac može tražiti povraćaj uplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, dok Zavod može zahtijevati vraćanje isplaćene novčane pomoći.

Od obaveze povraćaja sredstava izuzeta su lica koja odbiju novi ugovor zbog preseljenja van Crne Gore, privremene spriječenosti za rad usljed trudnoće ili liječenja, ili zbog gubitka radne sposobnosti, prenosi Dan.

Takođe, ako poslodavac odbije da produži ugovor iz objektivnih razloga, poput značajnog smanjenja obima posla ili pokretanja stečaja, Zavod ima pravo da od poslodavca traži naknadu štete za isplaćenu novčanu pomoć.