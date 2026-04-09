Na današnjoj sjednici Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (UOZZZCG), kojom je predsjedavao Aleksandar Šipčić, usvojene su odluke usmjerene na unapređenje zapošljivosti i direktnu podršku nezaposlenim licima.

Kako su kazali, Upravni odbor donio je Odluku o izboru korisnika sredstava za realizaciju Programa „Aktivni u zajednici“, kojim će biti omogućeno zapošljavanje 433 nezaposlena lica iz kategorija koje su u riziku od socijalne isključenosti, prenosi CdM.

“Za realizaciju ovog programa opredijeljeno je gotovo milion eura, a aktivnosti će se sprovoditi u trajanju do četiri mjeseca, pri čemu je najveći broj učesnika planiran u sjevernom regionu Crne Gore”, navodi se u saopštenju UOZZZCG.

Usvojena je i Odluka o izboru korisnika bespovratnih sredstava u okviru programa „Start2grow – zeleni klik za aktivaciju“, kojim se, prema njihovim riječima, podstiče samozapošljavanje korisnika materijalnog obezbjeđenja.

Kako su pojasnili, podršku za pokretanje sopstvenog biznisa dobilo je 19 nezaposlenih lica, čime se dodatno podstiče otvaranje novih radnih mjesta i izlazak iz nezaposlenosti kroz preduzetništvo.

“Takođe, Upravni odbor usvojio je Program osposobljavanja žena „Radom do kvalifikacije“, koji je namijenjen nezaposlenim ženama, posebno iz osjetljivih kategorija, sa ciljem njihovog uključivanja u zanimanja u kojima su tradicionalno manje zastupljene. Programom je planirano uključivanje 75 žena, uz očekivanje da će velika većina učesnica biti zaposlena već tokom trajanja programa, za čiju realizaciju je opredijeljeno 327.970 eura”, dodali su, piše CdM.

Usvojenim odlukama, kako su zaključili Zavod za zapošljavanje nastavlja sa sprovođenjem mjera koje imaju za cilj povećanje zaposlenosti i unapređenje položaja nezaposlenih lica na tržištu rada.