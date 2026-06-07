Saša Ilić postaje novi trener Partizana, a ugovor na dvije godine označava početak nove ere u Humskoj.
Saša Ilić trebalo bi da postane novi trener Partizana i ozvaničenje se očekuje kada Srđan Blagojević i zvanično bude postigao dogovor sa ruskim Akronom koji mu je ponudio duplo više novca nego što sada ima u Humskoj.
Zato su se u Partizanu okrenuli potrazi za novim trenerom i vrlo brzo izabrali su da to bude Saša Ilić s kojim je prethodno pričao njegov prijatelj, bivši saigrač i kum Danko Lazović. Prema informacijama medija, Ilić je postigao usmeni dogovor s Partizanom i vrlo brzo ćemo ga vidjeti ponovo u klubu u kome je istinska legenda.
Šta čeka Sašu Ilića?
Partizan na duže staze planira sa Sašom Ilićem i kako prenosi "Sport Klub" ugovor će biti potpisan na dvije godine. Ne žele sada u Humskoj da kratkoročno angažuju svoju legendu, nego da mu omoguće da radi malo rasterećenije,.
Ilić, koji je vodio U16 reprezentaciju Srbije, kao i Čukarički, CSKA iz Sofije, grčki Atromitos, ruski Nižnji i azerbejdžanski Sumgajit polako je počeo da okuplja svoj stručni štab i biće zanimljivo vidjeti da li će angažovati neke od svojih bivših saigrača iz Partizana, pošto je možda baš povratak korijenima najpotrebniji u Humskoj.
Dubok trag u Humskoj
Saša Ilić je još 1986. godine stigao iz rodnog Požarevca u Partizan, a debitovao je 10 godina kasnije u pobjedi protiv Borca iz Čačka. Odigrao je više od 200 utakmica u svom prvom mandatu prije odlaska u Seltu iz Viga, a igrao je u inostranstvu još za Galatasaraj, Salcburg i AEL. Vratio se u Partizan 2010. godine i još devet godina nosio crno-bijeli dres. Osvojio je 11 titula domaćeg prvenstva sa Partizanom, uz još sedam kupova.
Ukupno, Ilić je proveo 19 sezona u crno-bijelom, odigrao čak 604 takmičarske utakmice i postigao 160 pogodaka, a pamti se i da je dva puta igrao Ligu šampiona sa Partizanom.