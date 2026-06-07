Saša Ilić postaje novi trener Partizana, a ugovor na dvije godine označava početak nove ere u Humskoj.

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Saša Ilić trebalo bi da postane novi trener Partizana i ozvaničenje se očekuje kada Srđan Blagojević i zvanično bude postigao dogovor sa ruskim Akronom koji mu je ponudio duplo više novca nego što sada ima u Humskoj.

Zato su se u Partizanu okrenuli potrazi za novim trenerom i vrlo brzo izabrali su da to bude Saša Ilić s kojim je prethodno pričao njegov prijatelj, bivši saigrač i kum Danko Lazović. Prema informacijama medija, Ilić je postigao usmeni dogovor s Partizanom i vrlo brzo ćemo ga vidjeti ponovo u klubu u kome je istinska legenda.

Šta čeka Sašu Ilića?

Vidi opis Nova era u Humskoj: Poznati detalji ugovora Saše Ilića i Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 10 / 10

Partizan na duže staze planira sa Sašom Ilićem i kako prenosi "Sport Klub" ugovor će biti potpisan na dvije godine. Ne žele sada u Humskoj da kratkoročno angažuju svoju legendu, nego da mu omoguće da radi malo rasterećenije,.

Ilić, koji je vodio U16 reprezentaciju Srbije, kao i Čukarički, CSKA iz Sofije, grčki Atromitos, ruski Nižnji i azerbejdžanski Sumgajit polako je počeo da okuplja svoj stručni štab i biće zanimljivo vidjeti da li će angažovati neke od svojih bivših saigrača iz Partizana, pošto je možda baš povratak korijenima najpotrebniji u Humskoj.

Dubok trag u Humskoj

Vidi opis Nova era u Humskoj: Poznati detalji ugovora Saše Ilića i Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 20 / 20

Saša Ilić je još 1986. godine stigao iz rodnog Požarevca u Partizan, a debitovao je 10 godina kasnije u pobjedi protiv Borca iz Čačka. Odigrao je više od 200 utakmica u svom prvom mandatu prije odlaska u Seltu iz Viga, a igrao je u inostranstvu još za Galatasaraj, Salcburg i AEL. Vratio se u Partizan 2010. godine i još devet godina nosio crno-bijeli dres. Osvojio je 11 titula domaćeg prvenstva sa Partizanom, uz još sedam kupova.

Ukupno, Ilić je proveo 19 sezona u crno-bijelom, odigrao čak 604 takmičarske utakmice i postigao 160 pogodaka, a pamti se i da je dva puta igrao Ligu šampiona sa Partizanom.