Bivši predsjednik tvrdi da Regionalni vodovod bilježi najbolje finansijske pokazatelje u istoriji

Smijenjeni predsjednik Odbora direktora Regionalni vodovod Crnogorsko primorje Zoran Lakušić postavio je pitanje zbog čega je Vlada odlučila da razriješi upravljačku strukturu u trenutku kada preduzeće ostvaruje rekordne rezultate, prenosi portal Vijesti.

Kako prenosi portal Vijesti, Lakušić navodi da je kompanija u 2025. godini ostvarila neto dobit od 1,51 milion eura, što je gotovo duplo više u odnosu na prethodnu godinu, kada je dobit iznosila nešto više od 800 hiljada eura.

On ističe da su ukupni prihodi dostigli 9,58 miliona eura, dok su rashodi kontrolisani i iznosili oko 8,06 miliona, što, kako kaže, potvrđuje visok nivo finansijske discipline i odgovornog upravljanja, prenosi portal Vijesti.

Prema njegovim riječima, ukupna imovina preduzeća prelazi 95 miliona eura, dok kapital iznosi više od 70 miliona, uz stabilnu likvidnost i kontrolisan nivo zaduženosti. Dodaje da koeficijent ekonomičnosti od 1,34 pokazuje da preduzeće ostvaruje znatno više prihoda u odnosu na rashode nego ranije.

Lakušić naglašava da su ovakvi rezultati posljedica dugoročnog planiranja i efikasnog upravljanja, te da Regionalni vodovod predstavlja jedan od ključnih stubova infrastrukturne stabilnosti na primorju.

"I pored ovih impresivnih rezultata, ostaje otvoreno pitanje zbog čega je Vlada odlučila da smijeni Odbor direktora upravo sada", navodi se u saopštenju, prenosi portal Vijesti.