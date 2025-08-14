"Ovaj podvig postignut je zahvaljujući besprekornoj organizaciji, stručnoj koordinaciji i požrtvovanom radu menadžmenta i zaposlenih."

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Danas, Regionalni vodovod isporučuje nevjerovatnih 1.036 litara vode u sekundi svojim korisnicima, skoro duplo više od količina koje su lokalni vodovodi procjenjivali kao potrebne (590 litara u sekundi), saopštio je danas predsjednik Odbora direktora preduzeća "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje", Zoran Lakušić.

"Ovaj podvig postignut je zahvaljujući besprekornoj organizaciji, stručnoj koordinaciji i požrtvovanom radu menadžmenta i zaposlenih. Ono što ovaj rezultat čini još veličanstvenijim jeste činjenica da su hidrološki uslovi bili izuzetno nepovoljni, a lokalna izvorišta su se suočavala sa značajnim problemima nedostatka vode. Ipak, Regionalni vodovod je, zahvaljujući blagovremeno izgrađenoj brani koja je podigla nivo podzemnih voda i potvrdila prirodnu povezanost rijeke Morače i izvorišta Bolje Sestre, obezbijedio stabilno i sigurno snabdijevanje", istakao je Lakušić u saopštenju.

On je dodao da je podsjećanja radi, 9. avgusta 2022. godine, zbog nelegalne eksploatacije pijeska i šljunka, odnosno brutalne devastacije korita Morače od strane takozvane šljunkarske mafije, na prelivu izvorišta Bolje Sestre proticalo tek 265 litara u sekundi.

"Danas, samo tri godine kasnije, cifra isporučene vode je gotovo četiri puta veća, što je rezultat sistematičnog rada, vizije i odlučne borbe za zaštitu vodnih resursa. Regionalni vodovod je ovim podvigom ušao u red najbolje organizovanih preduzeća u Crnoj Gori, pokazujući da se i najveći izazovi mogu prevazići kada postoje znanje, strategija i timska posvećenost. Turistička sezona 2025. godine tako je obezbijeđena u najboljem mogućem smislu, sa dovoljno vode za sve", poručio je Lakušić.