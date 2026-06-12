Brutalno pretučen vozač taksija u Beogradu, spasio ga vatrogasac-spasilac.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U četvrtak 11. juna u večernjim časovima je u Beogradu pretučen vozač jednog beogradskog taksija, saznaje "Blic". Njega je spasio pripadnik Sektora za vanredne situacije, vatrogasac-spasilac Predrag Lukić sa još jednim prijateljem.

Prema informacijama pomenutog portala, taksi vozilo je pratio automobil marke "mercedes" koji je u jednom trenutku prestigao taksi. Tada je počela dramatična situacija na Vračari, blizu Južnog Bulevara oko 20.30 časova.

"Kada je taksi pokušao da skrene iz Južne bulevara u Nebojšinu ulicu došlo je do prvog konflikta među vozačima taksija i 'mercedesa'. Tada je vozač 'mercedesa' svirao i odmahivao rukom vozaču taksija gdje mu je ovaj uzvratio upotrebom sirene.

Iz 'mercedesa' je izašao muškarac koji je prišao vozaču i kroz otvoreni prozor počeo da ga udara pesnicom u glavu. Vozač taksija je pokušao da se brani i da izađe iz vozila ali mu napadač nije dozvolio već uporno nogom udarao u vrata vozila. U nekom trenutku vozač taksija je izašao iz vozila, ušli su u fizički obračun gdje je vozač 'mercedesa' uhvatio u kragnu vozača taksija i udarao ga u potiljak glave", kaže izvor pomenutog lista.

U taksiju je bio pripadnik Sektora za vanredne situacije, vatrogasac-spasilac Predrag Lukić. On je sa prijateljem video vozača taksija kako leži na zemlji, dok ga udara vozač "mercedesa" bez prestanka.

"Tada je prišao vatrogasac sa prijateljem i razdvojio nasilnika od pretučenog muškarca. Lukić je savladao napadača i oborio ga je na zadnju stranu taksija, a potom je sa prijateljem pozvao hitnu pomoć i policiju", dodao je izvor pomenutog lista.

O tuči su obaviještene nadležne institucije. Istraga je u toku.

(Blic/MONDO)