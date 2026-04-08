Predsjednik Vlade Milojko Spajić prijavio je da na dva tekuća računa ima ukupno više od 44.000 eura - 19.820 i 24.826 eura, a u kešu 22.000 eura.

Iz godišnjeg izvještaja o imovini i prihodima koji je posljednjeg dana marta dostavio Agenciji za sprečavanje korupcije, ponovo se ne vidi vrijednost kriptovaluta, za koje je 2021. tvrdio da vrijede 150.000 eura, pišu Vijesti.

"Vijesti" su nedavno objavile da bi Agencija po usvajanju novog propisa za sprečavanje korupcije imala mogućnost da provjerava i digitalnu imovinu, jer bi funkcioneri morali da prijavljuju i kriptovalute, adrese kripto novčanika, nezamjenljive tokene…

Spajić je Agenciji saopštio da je kao prvi čovjek Vlade primao platu od oko 2.035 do 2.048 eura mjesečno, a dodatni prihod od 690 ostvarivao je za rad Savjetu u privatizaciju.

Njegova supruga Milena Spajić posljednja dva mjeseca prošle godine primala je naknadu za nezaposlena lica od 214 i 206 eura. Ona je je jedan od više vlasnika vlasnika dva pašnjaka kupljena 2021. godine - jednog površine 10.954, a drugog od 976 metara kvadratnih. Spajić je prijavio i vozilo "mercedes benz GLE 300D 4 Matic" iz 2020. godine, koji je te godine kupio.

Premijer posjeduje i 10 akcija u kompaniji "Goldman Sachs".

Ministarka kulture i medija Tamara Vujović primala je tokom 2025. platu od 1.880 eura mjesečno.

Prema izvheštaju koji je dostavila Agenciji, njen suprug Aleksandar Bajčetić je tokom godine ostvarivao prihod od 450 eura mjesečno, a ima i oročenu štednju od 36.000 eura.

Vujović je bila predsjednica Nacionalne komisije za UNESCO do septembra 2025. godine, nakon čega je imenovana za zamjenicu predsjednika tog tijela.

Članica je i Savjeta za prava djeteta, Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem, kao i Partnerskog savjeta za regionalni razvoj, prenose Vijesti.

Na ime nepokretne imovine, na supruga je upisano više nekretnina stečenih poklonom stan od 87 kvadrata, četiri apartmana površine 42 i 43 kvadrata, kao i tri garaže od po 15 kvadrata.

Od pokretne imovine prijavljena su četiri vozila "mercedes A180" iz 2006. i "citroen C3" iz 2009. na ime Vujović, kao i "Toyota Yaris Cross" i "KL Brera", oba iz 2024. godine, na ime Bajčetića.

Na njegovo ime evidentirane su i akcije u više kompanija HTP Ulcinjska rivijera, ZIF Trend, Mješovito AD Herceg Novi i Luka Bar.

Vujović je prijavila stambeni kredit od 60.000 eura iz 2007. godine, sa mjesečnom ratom od 433 eura i preostalim dugom od 9.448 eura, uz rok otplate do januara 2028. godine, pišu Vijesti.