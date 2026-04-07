Uvodi se deset dana očinskog odsustva i najmanje dva mjeseca roditeljskog odmora za očeve

Skupština Crne Gore usvojila je večeras izmjene i dopune Zakona o radu, koje donose značajno unapređenje prava roditelja, prenosi portal Vijesti.

Za predložene izmjene glasalo je 45 poslanika, dok nije bilo glasova protiv niti uzdržanih, prenosi portal Vijesti.

Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić objasnila je da zakon uvodi minimalne standarde za očinsko i roditeljsko odsustvo, kao i fleksibilne radne aranžmane za zaposlene koji brinu o djeci ili drugim članovima porodice.

Posebna novina odnosi se na očeve, kojima se uvodi obavezno odsustvo od najmanje deset radnih dana nakon rođenja djeteta.

“Da bi se podstakla ravnopravnija podjela obaveza njege djece i omogućilo rano stvaranje emocionalne veze između djece i očeva, propisuje se minimalno odsustvo za očeve u trajanju od deset radnih dana”, kazala je Nišić.

Kako je dodala, zakon predviđa i najmanje dva mjeseca roditeljskog odsustva za očeve, koje se ne može prenijeti na majku, dok ukupno roditeljsko odsustvo može trajati do 14 mjeseci.

“Cilj ove mjere je da podstaknemo očeve da koriste roditeljsko odsustvo, ali i da se majkama olakša povratak na tržište rada”, pojasnila je ministarka, prenosi portal Vijesti.

Izmjenama se omogućava i fleksibilno radno vrijeme, skraćeno radno vrijeme ili rad od kuće za roditelje i pružaoce njege, u skladu sa njihovim potrebama.

Nišić je podsjetila da roditelji i dalje imaju pravo na neplaćeno odsustvo do treće godine života djeteta, kao i da majke imaju pravo na odsustvo tokom perioda dojenja.

Ova zakonska rješenja primjenjivaće se od trenutka pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Pored toga, poslanici su usvojili i više drugih zakona iz oblasti rada, saobraćaja i socijalne zaštite.