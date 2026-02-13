"Donošenje ovog Zakona je uslovljeno potrebom pravnog regulisanja statusa zaposlenih koji rade na sezonskim poslovima u sektorima kao što su turizam, ugostiteljstvo, trgovina, građevinarstvo i poljoprivreda" saopštila je Vlada.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Na 113. sjednici Vlade Crne Gore utvrđen je Predlog zakona o radu na stalnim sezonskim poslovima, kojim je uvedena kategorija stalnog sezonskog radnika.

"Donošenje ovog Zakona je uslovljeno potrebom pravnog regulisanja statusa zaposlenih koji rade na sezonskim poslovima u sektorima kao što su turizam, ugostiteljstvo, trgovina, građevinarstvo i poljoprivreda" saopštila je Vlada.

Kako su istakli, sezonski poslovi predstavljaju značajan segment tržišta rada u Crnoj Gori, a nedostatak adekvatnog pravnog okvira za regulisanje njihovog radnog statusa dovodi do potrebe za donošenjem predmetnog zakona.

"Novom kategorijom Stalni sezonski radnik uređuje se status zaposlenog koji se svake godine angažuje na sezonskim poslovima kod istog poslodavca. Zakonom se garantuje zaposlenje kod istog poslodavca u narednoj sezoni, kao i penzijsko i invalidsko osiguranje u produženom trajanju za period kada faktički ne radi" pojasnili su.

Cilj zakona je, kako je saopšteno iz Vlade, obezbjeđivanje prave sigurnosti za sezonske radnike kroz uvođenje rada na stalnim sezonskim poslovima; omogućavanje kontinuiteta radnog odnosa u sezonskim djelatnostima; unapređenje socijalne sigurnosti kroz obaveze poslodavca da lice prijavi na penzijsko i invalidsto osiguranje u produženom trajanju za period kada lice faktički ne obavlja poslove.

"Zakon donosi i obaveze poslodavca da ponudi licu koji radi na stalnim sezonskim poslovima zaposlenju u narednoj sezoni, čijme se podstiče sigurnost na tržištu rada kako za zaposlenog tako i za poslodavca" istakli su.

Na stalnim sezonskim poslovima može biti zaposleno lice koje je na evidenciji o nezaposlenim licima koju vodi ZZZCG; korisnik penzije u skladu sa zakonom o PIO, lice koje ima status studenta u skladu sa zakonom kojim se utvrđuje visoko obrazovanje.