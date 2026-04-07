U narednom periodu će nastaviti sa odlučnim aktivnostima na jačanju poreske discipline i suzbijanju neformalne ekonomije.

Izvor: poreska uprava Crne Gore

Poreska uprava (PU) saopštila je da je u prvom kvartalu 2026. godine ostvarila naplatu bruto budžetskih prihoda u iznosu od 481,7 miliona eura, što je, kako su kazali, za 15,5 miliona eura više u odnosu na isti period prethodne godine, potvrđujući stabilan trend rasta i unapređenje poreske discipline.

Kako se navodi u saopštenju, kontinuirano sprovođenje aktivnosti usmjerenih na dosljednu primjenu poreskih propisa, kao i unapređenje kontrolnih mehanizama, doprinijelo je povećanju efikasnosti naplate i jačanju fiskalne stabilnosti.

"Kada je riječ o naplati poreza na dodatu vrijednost (PDV), u periodu od 1. januara do 31. marta 2026. godine ostvarena je naplata u iznosu od 134,3 miliona eura, što je za 1,3 miliona eura više u odnosu na isti period prethodne godine", ističe se u saopštenju Poreske uprave, javljaju Vijesti.

Dodaju i da će u narednom periodu nastaviti sa odlučnim aktivnostima na jačanju poreske discipline i suzbijanju neformalne ekonomije.

"...Uz dalju digitalizaciju usluga i unapređenje saradnje sa poreskim obveznicima, omogućavaju jednostavnije, brže i transparentnije ispunjavanje poreskih obaveza. Kroz koordinisano djelovanje sa nadležnim institucijama, Poreska uprava nastavlja sa sprovođenjem mjera usmjerenih na povećanje efikasnosti sistema naplate i unapređenje primjene poreskih propisa, u cilju stvaranja stabilnog poslovnog ambijenta", zaključuje se u saopštenju.

"Kada je riječ o naplati poreza na dodatu vrijednost (PDV), u periodu od 1. januara do 31. marta 2026. godine ostvarena je naplata u iznosu od 134,3 miliona eura, što je za 1,3 miliona eura više u odnosu na isti period prethodne godine", ističe se u saopštenju Poreske uprave.

Dodaju i da će u narednom periodu nastaviti sa odlučnim aktivnostima na jačanju poreske discipline i suzbijanju neformalne ekonomije.

"...Uz dalju digitalizaciju usluga i unapređenje saradnje sa poreskim obveznicima, omogućavaju jednostavnije, brže i transparentnije ispunjavanje poreskih obaveza. Kroz koordinisano djelovanje sa nadležnim institucijama, Poreska uprava nastavlja sa sprovođenjem mjera usmjerenih na povećanje efikasnosti sistema naplate i unapređenje primjene poreskih propisa, u cilju stvaranja stabilnog poslovnog ambijenta", zaključuje se u saopštenju.