Udruženje prevoznika obavijestilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova i Upravu policije da u utorak 14. aprila planiraju okupljanje u blizini graničnih prelaza u znak protesta zbog odbijanja Vlade da uvaži njihove ranije objavljenje zahtjeve.

Najavljuju da će parkirati kamione i obustaviti prevoz svih vrsta roba dok Vlada ne uvaži njihove zahtjeve i ne započne ozbiljan dijalog o rǰešavanju problema kamiondžija, piše Dan.

Očito je da Vlada ne shvata ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo. Samo prevoznicima nije smanjeno gorivo u istom procentu kao ostalima, imamo problema sa Ministarstvom finansija, Poreskom upravom, u Vladi ne shvataju da ćemo biti primorani da parkiramo kamione što će dovesti do nestašica, kaže predsjednik Udruženja prevoznika Đorđe Lješnjak za TV Podgorica

On ukazuje da su prevoznici u vrlo teškoj poziciji i da mnogi razmišljaju o zatvaranju firmi i obustavljanju posla.

-Razmišljaju li u Vladi da je zaštita malih i srednjih preduzeća njihova obaveza - rekao je Lješnjak.

- Udruženje prevoznika traži ubrzanje i olakšanje procedure povraćaja PDV-a koja će garantovati sigurno i jednostavno vraćanje novca svim prevoznicima, jednake akcize, a imaju primedbe i na rad Uprave carina, EES sistem i rad inspekcijskih sluzbi na granicama - kazao je on, prenosi Dan.