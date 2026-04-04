Iako iznosi 77 miliona eura, izdvajanja države manja za oko 20 miliona – sektor traži razvojnu strategiju, a ne socijalne mjere

Agrobudžet za ovu godinu, koji je Vlada usvojila u četvrtak, iznosi 77,32 miliona eura i približan je prošlogodišnjem, ali su izdvajanja iz državnog budžeta manja za oko 20 miliona i iznose 35,9 miliona eura, prenosi CDM.

Kako se navodi u dokumentu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ostatak sredstava biće obezbijeđen iz fondova Evropske unije (18,7 miliona), donacija (11,6 miliona) i kredita (11 miliona), prenosi CDM.

Poljoprivrednici, međutim, nijesu zadovoljni. Smatraju da se suštinski ništa nije promijenilo i da je riječ o socijalnom, a ne razvojnom budžetu koji ne podstiče povratak mladih na selo.

Predstavnik Unije stočara sjevera, Vučko Pešić, upozorio je da su izdvajanja iz državnog budžeta pala sa prošlogodišnjih 56,5 miliona na 35,9 miliona eura, što čini svega 0,9 odsto ukupnog budžeta.

„To je poražavajući podatak. Dok zemlje regiona povećavaju izdvajanja, Crna Gora ih smanjuje“, kazao je Pešić, prenosi CDM.

On je naveo da od ukupnog iznosa čak 13 miliona ide na staračke naknade, dok za realnu podršku poljoprivredi ostaje oko 23 miliona eura. Istovremeno, vrijednost uvoza hrane premašila je milijardu eura.

„Kao da radimo za interese uvozničkog lobija“, ocijenio je Pešić.

Predsjednik Poljoprivrednog klastera Crne Gore, Boško Miličić, podsjetio je da je ranije najavljeno da će agrobudžet biti oko 100 miliona eura.

On je istakao da je, posebno u uslovima energetske krize, neophodno osloboditi poljoprivrednike akciza na gorivo, jer bez toga proizvodnja postaje neodrživa, prenosi CDM.

Predsjednik Unije stočara sjevera, Milko Živković upozorio je da je budžet realno manji zbog inflacije, te da su izostale mjere koje bi zadržale mlade na selu.

„Sa ovakvom politikom nema šanse da se mladi vrate poljoprivredi“, poručio je Živković.

Poljoprivrednici ističu da je prosječna starost u sektoru oko 60 godina i upozoravaju da bez ozbiljne strategije i većih ulaganja Crna Gora ne može obezbijediti prehrambenu stabilnost ni dugoročni razvoj, prenosi CDM.