Uhapšena dva bivša ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i bivši državni sekretar i nekadašnja načelnica Službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke.

Izvor: Profimedia

Višemilionska šteta nastupila je po državu zbog nezakonite isplate novca iz Agrobudžeta u petogodišnjem periodu, saopšteno iz više nezvaničnih izvora, prenose Vijesti.

Zbog toga su juče uhapšena dva bivša ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja Petar Ivanović i Milutin Simović, kao i bivši državni sekretar Nemanja Katnić i nekadašnja načelnica Službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke Vukica Perović.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) zvanično su saopštili da su pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja lišili slobode četiri osobe i da je protiv njih i još jednog bivšeg ministra poljoprivrede Budimira Mugoše, podnesena krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da su učinili tri produžena krivična djela zloupotreba službenog položaja i dva krivična djela zloupotreba službenog položaja.

“Predmet krivične prijave i postupka je dodjeljivanje novčanih sredstava pojedinim nevladinim organizacijama, u periodu od aprila 2014. do jula 2019. godine, suprotno Uredbi o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike - Agrobudžetu za konkretne godine, čime je nevladinim organizacijama pribavljana korist, a oštećenoj Crnoj Gori nanijeta šteta u visini od ukupno preko 300.000 eura”, navodi se u saopštenju institucije kojom rukovodi Vladimir Novović.

Svako ministarstvo dio “svog” budžeta putem javnih konkursa dodjeljuje nevladinim organizacijama za određene projekte iz svoje oblasti.

Primjera radi, Agrobudžet za 2017. godinu iznosio je 16.900.092,50 eura.

Ivanović je uhapšen u kući u Doljanima, a brojni policijski pripadnici satima su pretresali vilu, imanja i vinograd u vlasništvu funkcionera Demokratske partije socijalista (DPS) i bliskih mu srodnika, pišu Vijesti.

Na čelu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja bio je od 2012. do 2016. godine, a potom je prešao u poslaničke klupe DPS-a do 2018. godine. Od tada do maja 2023. godine bio ekonomski savjetnik bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića.

Milutin Simović je od 2016. do 2020. godine bio na funkciji ministra poljoprivrede i potpredsjednika Vlade u vrijeme dok je premijer bio Duško Marković.

Uhapšeni Katnić bio je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja od januara 2013. do oktobra 2017. u vrijeme dok su ministri bili Petar Ivanović, kratko Budimir Mugoša i kasnije Milutin Simović.





Optužnica

Krajem oktobra protiv Ivanovića je potvrđena optužnica u predmetu Abu Dabi fond, a sudski postupak u tom predmetu očekuje i okrivljenog Mugošu, koje SDT optužuje za zloupotrebu položaja u ovom slučaju.

Optužnicom se tereti i Zoran Vukčević, nekadašnji čelnik Investiciono-razvojnog fonda (IRF), za nesavjestan rad u službi.

Abu Dabi fond za razvoj (ADF) je državna agencija Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja je za podsticanje poljoprivrede na sjeveru Crne Gore 2015. obezbijedila kredit od 50 miliona dolara, navode Vijesti.

Na optužnici za nenamjensko trošenje kredita od 50 miliona su i bivši direktor Investiciono-razvojnog fonda Zoran Vukčević, nekadašnji direktor Direktorata za plaćanje u Ministarstvu poljoprivrede Blagota Radulović i procjenitelj Milan Adžić.

“Specijalno državno tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv okrivljenih bivših ministara poljoprivrede i ruralnog razvoja i bivšeg direktora Direktorata za IPARD plaćanje u tadašnjem Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja P. I., B. M. i B. R., zbog postojanja osnovane sumnje da su učinili produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja, prilikom dodjele sredstava iz kredita Razvojnog fonda Abu Dabija, u periodu od 2015. do 2017. godine”, kazao je ranije specijalni tužilac Vukas Radonjić.

Ivanović je krajem februara u Višem sudu kazao da ne razumije optužnicu SDT-a, jer su, rekao je tada, neki od kredita vraćeni u potpunosti, dok su ostali pokriveni kolateralom koji prevazilaze iznose datih kredita.

Tada je konstatovao da nije nastala šteta za državu.

“Objasnite mi šta se meni tačno stavlja na teret, jer ne mogu da razumijem o čemu se ovdje radi. Ekonomista sam, nisam pravnik pa neka mi to neko objasni, ako može”, pitao je Ivanović.

Zatražio je da mu neko odgovori kome je to donio korist u vezi kredita iz Abu Dabi fonda, prenose Vijesti.

“Riječ je o šest kredita, od kojih su dva uredno vraćena, sa kamatom. Vraćanje jednog je u toku. Za tri kredita obezbijeđene su kolaterale, čije vrijednosti prevazilaze iznose datih kredita. Kako sam ja nekom pribavio korist, ako neko drugi nije pokrenuo postupak naplate kolaterala”, rekao je Ivanović.

Specijalni račun

Bivši ministar poljoprivrede Aleksandar Stijović više je puta govorio o navodnim nezakonitostima koje je zatekao u tom resoru, nakon smjene DPS vlasti 30. avgusta 2020. godine.

U februaru 2021. godine, pred novinarima je govorio o dokumentaciji o kreditu iz Abu Dabi fonda, rekavši tada da je bivši ministar Ivanović otvorio specijalni račun u Prvoj banci na koji su legle dvije tranše kredita iz Abu Dabi fonda u ukupnom iznosu od 29,6 miliona dolara, mimo državnog trezora.

Tada je rekao i da je kompletnu dokumentaciju predao Specijalnom državnom tužilaštvu, pišu Vijesti.

“Novac je prebačen na specijalni račun u Prvoj banci koji se nalazi van sistema državnog trezora. Nemamo informacije ko je otvorio ovaj račun, niti o tome ima podataka u Ministarstvu finansija. Sva plaćanja koja se tiču državnog novca moraju ići preko sistema trezora”, rekao je Stijović tada.

Kazao je i da su od Prve banke tražili informacije ko je otvorio specijalni račun u Prvoj banci gdje je novac uplaćivan po nalozima bivših ministara Simovića i Ivanovića, dok je Nemanja Katnić “pratio cijeli posao”, a Blagota Radulović odobravao.