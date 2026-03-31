Dosadašnji direktor Turističke organizacije Bar Danilo Orlandić juče je podnio ostavku na tu funkciju, saznaju “Vijesti”.

Vršiteljka dužnosti direktorice od 1. aprlia biće Marina Trceta, koja je do sada bila na čelu Sekretarijata za privredu.

Danilo Orlandić se, prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, iz barske Turističke organizacije povlači iz “privatnih i poslovnih razloga”.

Orlandić je tu funkciju obavljao od maja 2023. godine, ispred Socijaldemokrata (SD), čiji je i potpredsjednik partije i bivši direktor Aerodroma Crne Gore.

Zamijeniće ga Trceta, koja pripada istoj političkoj opciji - Socijaldemokratama a koja je, prema podacima sa sajta Opštine Bar, od 2007. godine zaposlena u lokalnom Sekretarijatu za finansije.

Trceta je bila odbornica u Skupštini opštine Bar od 2018. do 2022. godine, a od 2023. je vršiteljka družnosti sekretarke Sekretarijata za privredu. Specijalistkinja je menadžmenta u turizmu, pišu Vijesti.