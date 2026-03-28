Udruženje razočarano jer Upravni sud nije odlučio u roku, dok se problemi u sektoru gomilaju

Izvor: KURIR/D.Š.

Upravni sud još nije donio odluku po tužbi Udruženja međunarodnih prevoznika Crne Gore protiv Uprave policije, koja im je zabranila protest zakazan za 23. mart, prenosi portal Vijesti.

Pravni zastupnici prevoznika, advokati Marko Milošević i Stefan Žižić, kazali su da su razočarani jer sud nije odlučio u zakonskom roku od 48 sati, ali i zbog postupanja Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), koje je kasnilo sa dostavljanjem odgovora na tužbu, prenosi portal Vijesti.

“Nema odluke iz Upravnog suda, iako je protekao zakonski rok. Prvo je MUP odugovlačio sa dostavljanjem spisa, a sada i sud kasni sa odlukom. Uz to, Vlada nije našla za shodno da kontaktira prevoznike kako bi se problemi riješili”, naveli su Milošević i Žižić, prenosi portal Vijesti.

Oni ističu da cilj nije samo organizovanje protesta, već rješavanje problema koji direktno ugrožavaju egzistenciju prevoznika. Kako navode, izostanak reakcije institucija pokazuje nedostatak volje i kapaciteta za rješavanje nagomilanih problema.

Protest je bio najavljen i kao regionalni, zbog novih šengenskih pravila koja stupaju na snagu 10. aprila. Prevoznici upozoravaju da bi čak 90 odsto crnogorskih vozača moglo ostati bez mogućnosti rada u zemljama EU, jer su već ispunili dozvoljeni limit boravka, prenosi portal Vijesti.

Dodatni razlog za protest su i neispunjena obećanja Vlade iz januara, koja se odnose na povrat PDV-a i akciza, rad carinskih službi, fitosanitarne inspekcije, kao i zaključivanje bilateralnih sporazuma i regulisanje beneficiranog radnog staža.

Iz Udruženja poručuju da pravni osnov za protest nije promijenjen i da su očekivali institucionalni dijalog, ali da on izostaje uprkos ozbiljnosti situacije.