Model podsticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora u Crnoj Gori definisan je kroz Uredbu o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije, ali je važno jasno naglasiti da je riječ o podzakonskom aktu koji se može mijenjati u skladu sa tržišnim kretanjima, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista (DPS).

U tom kontekstu, ističu, Elektroprivreda Crne Gore ima puno pravo, ali i institucionalnu obavezu, da u svakom trenutku inicira izmjene ove Uredbe prema Vladi, posebno u situacijama kada tržišna cijena električne energije premašuje garantovanu cijenu po kojoj se energija otkupljuje od povlašćenih proizvođača. I sama Vlada Crne Gore može preduzeti ovu mjeru, posebno u situaciji kada sve cijene drastično skaču.

“Upravo u takvim okolnostima dolazi do paradoksa: dok tržište generiše višak vrijednosti, građani kroz račune za električnu energiju i dalje plaćaju naknadu za obnovljive izvore energije. To više nije pitanje zakonske nužnosti, već pitanje političke odluke”, dodaju u saopštenju.

Ako se u javnosti često poziva na zaštitu socijalnog standarda građana, onda se ta zaštita mora ogledati kroz konkretne mjere. Najdirektnija i najefikasnija mjera u ovom slučaju jeste inicijativa EPCG prema Vladi za izmjenu Uredbe, kako bi se smanjilo ili ukinulo opterećenje koje građani plaćaju kroz račune za struju.

“Podaci dodatno potvrđuju ovu potrebu. U periodu od 2021. do 2025. godine, EPCG je energiju iz vjetroelektrane Možura kupila za oko 55,9 miliona eura, dok je tržišna vrijednost te iste energije iznosila oko 89,5 miliona eura, što ukazuje na višak vrijednosti od približno 33,6 miliona eura”, kazali su iz DPS-a.

U takvim uslovima, potpuno je opravdano postaviti pitanje: zašto građani i dalje plaćaju subvencije, ukoliko tržište već obezbjeđuje dovoljnu vrijednost?

“Zaključak je jasan – Elektroprivreda Crne Gore ima mogućnost da u svakom trenutku pokrene izmjene Uredbe. Ono što nedostaje nije pravni osnov, već politička odluka da se sistem prilagodi realnim tržišnim uslovima i zaštiti standard građana”, zaključuju iz DPS-a.