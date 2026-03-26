Vlada Crne Gore je, na danas održanoj sjednici razmotrila više kadrovskih pitanja, saopšteno je iz Vlade.

U saopštenju se dodaje da je u tom kontekstu, Vlada:

1. donijela Rješenje o imenovanju Vidosave Jovanović za članicu Upravnog odbora JU Zavod "Komanski most" Podgorica,

2. predložila Skupštini akcionara "Barska plovidba" AD Bar da za članove Odbora direktora ovog društva izabere: Marka Maraša, Ljubišu Tadića, Samira Šabazovića i Mirjanu Dacić,

3. odredila Anta Stanišića za punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara "Barska plovidba" AD Bar,

4. donijela Rješenje o postavljenju Denisa Vukotića za generalnog direktora Direktorata za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji i pravnu tekovinu EU u Ministarstvu evropskih poslova,

5. donijela Rješenje o imenovanju Spasoja Papića za direktora Uprave za igre na sreću,

6. donijela Rješenje o postavljenju Snežane Drobnjak za pomoćnicu direktora Poreske uprave – rukovoditeljku Sektora za informacione sisteme,

7. donijela Rješenje o određivanju Jelica Krsmanović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za javno zdravlje i biomedicinu u Ministarstvu zdravlja,

8. donijela Rješenje o postavljenju Nataše Mijatović za pomoćnicu direktora Uprave za igre na sreću - rukovoditeljku Sektora za igre za sreću,

9. donijela Rješenje o određivanju Srđana Zekića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za vodoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

10. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za međunarodnu saradnju i upravljanje evropskim projektima u Ministarstvu energetike i rudarstva Majde Mujević,

11. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalnog direktora Direktorata za geologiju i rudarstvo u Ministarstvu energetike i rudarstva Marka Vučinića,

12. donijela Rješenje o postavljenju Majde Mujević za generalnu direktoricu Direktorata za međunarodnu saradnju i upravljanje evropskim projektima u Ministarstvu energetike i rudarstva,

13. donijela Rješenje o postavljenju Marka Vučinića za generalnog direktora Direktorata za geologiju i rudarstvo u Ministarstvu energetike i rudarstva,

14. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Nebojše Kaljevića,

15. donijela Rješenje o određivanju Nebojše Kaljevića za vršioca dužnosti direktora Uprave pomorske sigurnosti,

16. donijela Rješenje o određivanju Stanka Deretića za vršioca dužnosti direktora Lučke uprave

17. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za saradnju sa dijasporom u Ministarstvu dijaspore Denisa Martinovića.