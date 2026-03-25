Opšti kolektivni ugovor ističe 31. marta, a dogovor o novom između Vlade i sindikata i dalje nije postignut. Premijer Milojko Spajić pozvao je predstavnike sindikata na pregovore u ponedjeljak, dan uoči isteka ugovora.

Iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) poručuju da će se sastanku odazvati, ali da ne odustaju od ključnog zahtjeva – da se poveća obračunska vrijednost koeficijenta sa 90 na 100 eura, što bi donijelo rast zarada od oko deset odsto. Ako ne dobiju obećanje da će se to i desiti – najavljuju protest 7. aprila.

Dan uoči isteka Opšteg kolektivnog ugovora, koji važi do 31. marta, premijer Milojko Spajić zakazao je sastanak sa predstavnicima Unije slobodnih sindikata. Oni poručuju da će se odazvati, ali za 7. april najavljuju protest ako im se ne ispune zahtjevi, prenose Vijesti.

"Ukoliko toga dana dobijemo konkretne predloge od strane vlade koje čekamo toliko dugo Unija slobodnih sindikata Crne Gore će obavijestiti i svoje članstvo i ukupnu javnost o sudbini ovog protesta", kazala je Ivana Mihajlović, zamjenica generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG).

Od Vlade traže da prihvati dogovor sindikata i Unije poslodavaca i poveća obračunsku vrijednost koeficijenta sa 90 na 100 eura - što bi donijelo rast zarada od oko deset odsto.

"Da su bile dvije Evrope sad, jedan i dva da je u međuvremenu bila ta galopirajuća inflacija i da su te zarade generalno prilično izgubile tu svoju kupovnu moć i da je došao taj trenutak da Vlada zaista mora da prati onu politiku sa kojom je krenula", rekao je Srđa Keković, generalni sekretar USSCG.

Obračunska vrijednost koeficijenta nije mijenjana 13 godina. Obaveza iz Opšteg kolektivnog ugovora koji je posljednji put potpisan na kraju 2022. godine je da se na kraju svake godine preispita njen iznos usklađivanjem sa inflacijom i troškovima života, međutim, to od tada nije urađeno. Bilo je više rundi pregovora sa Spajićem, a iz Unije ističu šta je premijeru bilo sporno, pišu Vijesti.

"Premijer nam je govorio da jednostavno ne možemo da uvećamo zarade samo javnom sektoru nego da Vlada mora da nađe način, a to i od nas sindikata traži, da se uvećaju zarade i u privredi, odnosno u realnom sektoru. Ja ću sad da napravim određenu paralelu. U posljednje vrijeme, privreda je po pitanju prosječnih zarada značajno nadmašila realni sektor", rekao je Radomir Božović iz USSCG.

Ranija analiza Ministarstva finansija pokazala je da bi neto trošak za državni budžet u slučaju povećanja obračunske vrijednosti koeficijenta bio oko 100 miliona eura, a bruto oko 170 miliona. Iz Unije ističu da se troškovi zarada mogu kompenzovati kroz smanjenje sive ekonomije. Ako bi Opšti kolektivni ugovor istekao, oko sto hiljada zaposlenih, koji nisu zaštićeni granskim kolektivnim ugovorima, izgubili bi najznačajniji dio radničkih prava ali postoji i mogućnost da se produži njegovo važenje odlukom Skupštine.

