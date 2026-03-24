Snabdjevenost benzinskih pumpi u Crnoj Gori je stabilna i nema nikakvih problema, kazao je ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović u "Bojama jutra" na TV Vijesti.

Izvor: Mediabiro

"Sa strateškim rezervama kojima trenutno raspolažemo, Crna Gora može normalno funkcionisati mjesec i po dana, da ne uvezemo nijedan litar goriva od današnjeg dana. Zajedno sa komercijalnim rezervama naših privatnih partnera, taj period može da ide i na dva mjeseca. Uz racionalizaciju, taj period može da se razvuče na mnogo duže vrijeme", rekao je on za Vijesti.

Kazao je da će Vlada, ukoliko cijena nafte eskalira do velikih negativnih razmjera, razmotriti i uvođenje novih mjera, kao što je puštanje naftnih rezervi ili ograničenja potrošnje nafte i naftnih derivata.

"Skeniramo sve što rade druge države i razmatramo druge mjere, ali dajte da se nadamo da do toga neće doći", dodao je.

Ministar je ukazao da se, ukoliko se situacija na Bliskom istoku nastavi razvijati u negativnom pravcu, definitivno može očekivati novo poskupljenje goriva.

"Ali, smanjenjem akciza smo napravili buffer prostor za svako dalje povećanje. To znači da ćemo u odnosu na region i ostale zemlje uvijek imali prostora za nižu cijenu", istakao je.

Kaže da je Crna Gora i u prethodne dvije sedmice imala relativno povoljnu cijenu goriva u odnosu na region ili Evropu.

"Imali smo slučaj da državljani susjednih zemalja toče gorivo u našim sjevernim opštinama", rekao je, dodavši da su državljani Srbije bili najevidentniji na benzinskim pumpama u Crnoj Gori.

Šahmanović je, govoreći o odluci Vlade da smanji akcize i skrati period obračuna cijena goriva na sedam dana, kazao da su imali sastanke sa naftnim kompanijama i došli do zaključka da bi to moglo dati najbolje rezultate.

Na pitanje koja je to cijena goriva koja bi dovela do uvođenja novih mjera, kazao je da se u ovom trenutku to ne može reći, ali da Vlada neće "nikako dozvoliti nagli skok cijena preko noći".

Šahmanović je, upitan kakva su očekivanja za naredno usklađivanje, ukazao da je cijena barela nafte danas ponovo skočila. "Mislim da ne postoji osoba na svijetu koja može dati preciznu informaciju povodom toga."

Ističe da je potrošnja goriva u Crnoj Gori trenutno na uobičajenom nivou.

Kazao je da male naftne kompanije imaju velike probleme u poslovanju zbog nedostatka skladišnih kapaciteta i da će Vlada u narednom periodu gledati kako da im pomogne.

"Postoji ta opcija puštanja strateških rezervi, što mislim da bi trebalo da bude posljednja opcija."

Šahmanović je naglasio da je tržište stabilno i da vjeruje da snabdjevenost gorivom neće biti ugrožena.

Idealno bi bilo, kako je rekao, da su rezerve goriva u stoprocentnom iznosu, ali da je time što su one trenutno na 40 odsto postignut veliki posao, s obzirom na to da se s akumulacijom rezervi počelo prošle godine.

Poručuje da odluka Vlade da ipak smanji akcize "nije bila rezultat pritiska, populizma i politikantstva".

"Bila je isključivo rezultat detaljne analize i odgovorne politike Vlade, koja se dala veoma veliki efekat i sačuvala budžete građana".

Šahmanović je, na podsjećanje da je Vlada na sjednici usvojila mišljenje kojim je odbacila predlog poslanika Građanskog pokreta URA da se akciza smanji za 50 odsto, pojasnio da je taj predlog stigao prije rezultata analize i prije nego su se sastali sa predstavnicima naftnih kompanija.

Upitan koliko će ta mjera uticati na budžet i koliko može uticati na javne finansije, kazao je da je to nekih osam miliona eura na mjesečnom nivou.

"Ako potraje situacija, može imati negativne efekte na budžet i javne finansije", dodao je.

Tvrdi i da povećanje cijene goriva ne može uticati na poskupljenje struje, rekavši da je elektroenergetska situacija veoma stabilna.