Direktor Air Montenegra Vuk Stojanović, odgovorio je Vijestima na ključna pitanja.

Globalna energetska kriza zbog rata na bliskom istoku povećala je cijene avio-goriva za 90 odsto. Air Montenegro će zadržati sadašnje cijene avio-karata do kraja marta, ali ukoliko visoke cijene goriva potraju ili dodatno porastu, kompanija će biti prinuđena da reaguje i kroz cjenovnu politiku, kazao je u intervjuu “Vijestima” direktor Air Montenegra Vuk Stojanović.

Intervju prenosimo u cjelosti:

Da li je došlo do rasta cijene avio-goriva i za koliko to povećava troškove Air Montenegra? Da li će kompanija morati da poveća cijene karata?

Došlo je do značajnog rasta cijena avio-goriva, koje su kod pojedinih dobavljača gotovo udvostručene. U odnosu na 20. februar tekuće godine, cijena kod prioritetnog dobavljača na crnogorskim aerodromima porasla je za oko 654 eura po metričkoj toni, odnosno približno 90%.

Uzimajući u obzir da vazduhoplovi iz flote Air Montenegra troše u prosjeku oko dvije metričke tone goriva po satu leta, trošak po satu letjenja povećan je za oko 1.300 eura. Ukoliko bi se ovakav nivo cijena zadržao do kraja godine, ukupni dodatni, neplanirani troškovi za kompaniju mogli bi dostići približno 7 miliona eura.

Air Montenegro za sada nije povećavao cijene karata, i takva politika će ostati na snazi za putovanja do kraja marta. Međutim, ukoliko visoke cijene goriva potraju ili dodatno rastu, kompanija će biti prinuđena da reaguje i kroz cjenovnu politiku.

Važno je naglasiti da značajnije povećanje cijena karata nosi rizik smanjenja potražnje i popunjenosti kabine, što bi moglo imati negativan efekat i na prihode kompanije, ali i na turistički sektor. Upravo zato se odluke donose pažljivo, uz balans između tržišnih uslova i očuvanja dostupnosti destinacije.

Šta se sada dešava u regionu i Evropi po pitanju cijena avio-karata?

Kada je riječ o regionu i Evropi, pojedine kompanije su već korigovale cijene, ali je u ovom trenutku teško precizno kvantifikovati obim tih povećanja, jer se tržište i dalje nalazi u fazi prilagođavanja.

Da li je posebno teško za kompaniju što se ovo dešava pred ljetnju sezonu i kako to utiče na Vaše planove?

Ova situacija dolazi u veoma osjetljivom trenutku, neposredno pred početak ljetnje turističke sezone, kada je već započeta prodaja kapaciteta. Istovremeno, kretanje cijena goriva je u ovom trenutku teško predvidjeti, što dodatno komplikuje planiranje.

Air Montenegro, kao državna kompanija, ne posmatra svoje poslovanje isključivo kroz prizmu profitabilnosti, već i kroz širi uticaj na crnogorsku privredu i turizam. Iz tog razloga, značajnije smanjenje saobraćaja ne vidimo kao adekvatnu mjeru, jer bi negativni efekti takve odluke bili dalekosežni.

Slično važi i za značajnije povećanje cijena karata, koje bi moglo dovesti do pada broja putovanja i smanjenja dostupnosti destinacije. Kompanija će nastaviti da pažljivo balansira između operativne održivosti i potrebe da se očuva obim saobraćaja u ključnom periodu.

Da li Air Montenegro ima ili je planirao letove ka Bliskom istoku ove godine?

Air Montenegro trenutno nema operativne letove ka Bliskom istoku. Postojali su određeni planovi u pravcu razvoja saobraćaja ka tom regionu, uključujući potencijalne letove ka Tel Avivu, ali takve destinacije nijesu dio aktuelnog reda letjenja.

U tom smislu, trenutna dešavanja neće imati direktan operativni uticaj na mrežu letova, već eventualno mogu uticati na dinamiku realizacije planova u budućnosti.

Kako ova situacija utiče na globalno civilno vazduhoplovstvo?

Krize ovog tipa tradicionalno imaju snažan uticaj na avio-industriju. Već sada je evidentno smanjenje saobraćaja iz pogođenih regiona, što se reflektuje i na ukupni promet putnika.

U zavisnosti od razvoja situacije, moguće su i izmjene ruta, slično kao u prethodnim krizama, uključujući rat u Ukrajini. Smanjenje broja putnika na određenim tržištima može imati lančani efekat na velike “hub”-ove, zbog pada transfernog saobraćaja.

Kombinacija rasta cijena goriva i smanjenja potražnje predstavlja izazov za cijelu industriju, zbog čega se može očekivati prilagođavanje kapaciteta i poslovnih modela kod određenog broja avio-kompanija.