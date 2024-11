On je odgovarajući na poslaničko pitanje poslanika Građanskog pokreta URA Miloša Konatara, naveo i da se najveći dio odnosi na isplatu dugova po osnovu osnovu emisije euro-obveznica (eurobond) od 500 miliona, kao i ostalih pojedinačnih dugova.

Ministar finansija Novica Vuković je kazao da će Crnoj Gori u narednoj godini, biti potrebno milijardu eura za otplatu starih dugova.

On je odgovarajući na poslaničko pitanje poslanika Građanskog pokreta URA Miloša Konatara, naveo i da se najveći dio odnosi na isplatu dugova po osnovu osnovu emisije euro-obveznica (eurobond) od 500 miliona, kao i ostalih pojedinačnih dugova.

Konatar je naveo da ga brine što je fiskalnom stategijom predviđeno da javni dug do 2027. poraste za milijardu eura, da je ukidanje dijela doprinosa ka Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja donio manjak od 200 miliona eura, a naredne godine 400 miliona eura. Zabrinjavajuće je kako je kazao, doći u začarni krug zaduživanja.

Vuković je naglasio da žali za svakom žrtvom ovih dana u Crnoj Gori, da je javni dug 4,4 milijarde eura, odnosno 61,33 odsto BDP-a, ali da je uzimajući u obzir depozite tog resora, neto javni dug je iznosio 3,8 milijardi, što je 52,84 odsto BDP-a.

„Kada je počeo moj mandat zatekao sam zabrinjavajuće stanje u budžetu, kada smo ukupno na računu imali 155 miliona eura, dok je nedostajući iznos do kraja 2023. bio preko 250 miliona a deficit 173 miliona eura i otplata duga od 79 miliona eura. Ovakvo stanje je iziskivalo hitnu potrebu za zaduženjem, tada smo na domaćem tržištu obezbijedili 159 miliona eura i to po povoljnijim uslovima. Iznos 159 miliona je obezbijeđen kroz kredite sa komercijalnim bankama po ponderisanoj kamati od 6,55 odsto godišnje, i rokom dospijeća 54 mjeseca. Iznos od 50 miliona eura obezbijeđen je kroz državne zapise u prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 3,7 odsto", naveo je on i dodao da su servisirali sve obaveze i godinu završili sa depozitom od 80 miliona eura.

Pojasnio je da su do sada, tj do 31. oktobra servisirali oko 500 miliona eura obaveza, otplatu svih državnih zapisa iz decembra 2023. godine, domaćih obveznica iz 2019. godine u iznosu 92 miliona , sindiciranih zajmova, kao i kredit Dojče banke...

„Zakonom o budžetu za ovu godinu, definisano je da se država može zadužiti do 650 miliona eura za obezbjeđivanja nedostajućih sredstava i pola milijarde za potrebe refinansiranja duga, i formiranja fiskalne rezerve za sljedeću godinu. U prethodnoj godini rada Vlade, ukupno zaduženje države iznosi 846,76 miliona eura, izmirene obaveze po osnovu duga iznose oko 654 miliona eura, dok je stanje depozita 600 miliona eura, što govori o tome da smo veliki dio obaveza servisirali iz redovnih prihoda i stvorili fiskalnu rezervu, za obaveze po osnovu otplate duga u narednom periodu“, istakao je Vuković.

Naglasio je da dug ne znači propast, već obaveze moraju da se ispunjavaju lai i da se pravi fiskalna rezerva. Vuković je dodao da se drže principa servisiranja dospjevajućih obaveza i zaduženja za razvoj kapitalnih investicija.

„Nastojimo i retail obveznice da objavimo i objavićemo neki iznos, u pregovorima smo i sa tržištem, dakle i kada govorimo o komercijalnim bankama. Želimo disperziju rizika da napravimo i izvor finansiranja na domaćem tržištu, ne želimo da imamo situaciju kao početkom ove godine, kada se Crna Gora pojavila ispred investitora i kada su nas pitali – izvinite a šta ste vi htjeli? Ne znamo ko ste i nema vas na tržištu kapitala“, kazao je on.

On je naveo da se ovogodišnje emitovane obveznice trguju, te da će naredna kamatna stopa biti niža.

Konatar je istakao da će neko morati novac da vraća, te da će o ovoj temi još razgovarati do kraja godine.

Poslanik URA-e Filip Adžić je pitao o nastavku izgradnje žičare Kotor – Cetinje, ali je naglasio da nije zadovoljan odgovorom Vukovića koji mu je dostavljen pismeno. Zatražio je i da Vuković pokuša da uozbilji premijera Milojka Spajića, jer da se ovih dana truju građani na radnim mjestima, meci u uličnim pucnjavama završavaju u automobilima prolaznika, građani zaključavaju u kućama...

Na ove navode je reagovao poslanik Demokrata Duško Stijepović i kazao da su to pitanja za ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, pa je sjednica nakon kraće rasprave pauzirana na pet minuta.