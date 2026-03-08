U pojedinim slučajevima firme na povrat čekaju i duže od tri mjeseca, dok iz Poreske uprave navode da dinamika zavisi od procjene rizika i punjenja budžeta.

Izvor: poreska uprava Crne Gore

Kašnjenje povrata PDV-a i dalje predstavlja veliki problem za poslodavce u Crnoj Gori, na šta su nedavno ukazali i prevoznici tokom blokade graničnih prelaza.

Iz Unije poslodavaca navode da postoje i drastični slučajevi u kojima firme na povrat čekaju duže od tri mjeseca, prenosi portal Vijesti.

Sa druge strane, iz Poreske uprave poručuju da brzina povrata zavisi od procjene rizika svakog poreskog obveznika, ali i od mjesečnog punjenja budžeta.

Prema njihovim podacima, tokom prošle godine po osnovu povrata PDV-a isplaćeno je rekordnih 109 miliona eura.