Prema saznanjima RTV Cetinje, rasprava je prerasla u međusobno guranje i naguravanje, a situaciju su brzom intervencijom stavili pod kontrolu službenici policije. Ubrzo potom na lice mjesta stigli su i pripadnici Posebne jedinice policije.

Izvor: MONDO

Fizički sukob između dvije muške i dvije ženske osobe dogodio se jutros oko 10 časova u Njegoševoj ulici, nakon što je prethodno došlo do verbalne rasprave.

Iz policije još uvijek nismo dobili zvanične informacije. Prema nezvaničnim saznanjima, riječ je o porodičnom sukobu.

Građani koji su boravili u obližnjim lokalima bili su primjetno uznemireni situacijom.