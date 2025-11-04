Na sjednici Skupštine Crne Gore, poslanik Nove srpske demokratije Vaso Obradović pitao je ministra prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slavena Radunovića koje mjere Ministarstvo preduzima u cilju suzbijanja nelegalne gradnje na teritoriji opštine Žabljak.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Radunović je saopštio da je Ministarstvo sprovelo niz aktivnosti zasnovanih na novim zakonima koji regulišu izgradnju, uređenje prostora i legalizaciju bespravnih objekata, a koji su stupili na snagu ove godine, piše CdM.

„Sproveli smo akcije pojačanog inspekcijskog nadzora na teritoriji opštine Žabljak. Do danas je izvršeno 136 inspekcijskih nadzora, donijeto 136 rješenja o zabrani građenja i podnijeto isto toliko zahtjeva za pokretanje krivičnih postupaka. Akcija i dalje traje“, kazao je Radunović.

Na pitanje poslanice Demokratske Crne Gore Zdenke Popović o sprovođenju Zakona o legalizaciji bespravnih objekata, Radunović je istakao da Ministarstvo radi na stvaranju uslova za potpunu i efikasnu primjenu zakona.

„Donesena su tri pravilnika – o obrascu zahtjeva za legalizaciju, sadržaju zapisnika o pregledu bespravnog objekta, te o načinu ispitivanja i analizi statičke i seizmičke stabilnosti objekata do 500 kvadrata“, precizirao je Radunović.

On je dodao da Ministarstvo redovno prikuplja podatke od lokalnih samouprava, te da je do juna ove godine podnijeto ukupno 62.495 zahtjeva za legalizaciju, na osnovu kojih je donijeto 3.589 rješenja, prenosi CdM.

Pitanje poslanika NSD-a Velimira Đokovića, koji je bio fizički odsutan, pročitao je potpredsjednik Skupštine Mirsad Nurković. Đoković je ministra pitao kako ocjenjuje rezultate reforme sprovedene u saradnji s Javnim preduzećem Morsko dobro (JPMD), s ciljem bolje valorizacije plaža i lokacija u zoni Morskog dobra.

Radunović je istakao da reformisani pristup daje izuzetno pozitivne rezultate.

„U 2019. godini prihodi su iznosili 4,5 miliona eura, dok su 2025. dostigli rekordnih oko 35 miliona eura. Za 2026. planiran je budžet od 40 miliona eura – najveći u istoriji Morskog dobra, što predstavlja rast od preko 800 odsto u samo četiri godine“, kazao je Radunović, javlja CdM.